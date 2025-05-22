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ثقافة وفنون

علي الحجار يتألق في حفل الشيخ زايد بباقة من أبرز أغانيه (صور)

علي الحجار، فيتو
علي الحجار، فيتو

انطلق منذ قليل حفل الفنان علي الحجار على أحد مسارح منطقة الشيخ زايد، وسط حضور جماهيري كبير.

حفل علي الحجار في الشيخ زايد 

واستقبل علي الحجار الجمهور استقبالا حارا، وقدم عددا من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور.

يُذكر أن الفنان علي الحجار طرح أغنية بعنوان "بخاف من عيد ميلادي"، والتي يستعرض من خلالها مراحل التقدم في العمر، بداية من الطفولة مرورًا بالمراهقة والشباب وصولًا إلى سن الرشد والشيخوخة، حيث يعبِّر عن التحولات بين البراءة والأحلام، والسعي لاكتشاف الذات والتكيف مع متطلبات الحياة وضغوطها.

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حفل علي الحجار في الشيخ زايد حفل الفنان علي الحجار علي الحجار

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