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ثقافة وفنون

10 صور ترصد عرض "حكايات الشتا" على مسرح الغد

مسرحية حكايات الشتا
مسرحية حكايات الشتا

يواصل فريق العرض المسرحي “حكايات الشتا” من إنتاج فرقة مسرح الغد، والتابعة للبيت الفني للمسرح، تقديم لياليه على خشبة مسرح الغد بالعجوزة بنجاح جماهيري كبير رفع شعار"كامل العدد". 

عرض حكايات الشتا 

ويرفع ستار العرض في تمام الثامنة والنصف مساء يوميا عدا يوم الإثنين من كل أسبوع، فيما يبلغ سعر التذكرة 42 جنيها.

قصة مسرحية حكايات الشتا 

يعالج العرض فكرة العزلة غير الاختيارية من خلال شخصيات تتوهم حكايات بحثًا عن الأمان، وتتحرك كظلال إنسانية تحمل انفعالاتها وهمومها، في تجربة مسرحية تمزج بين الشعر والغناء واللحن والرقص.

فريق مسرحية حكايات الشتا 

“حكايات الشتا” من تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني، بطولة هبة سامي، عبير الطوخي، مصطفى سليمان، مايا عصام، موسيقى وألحان رجب الشاذلي، غناء ياسمين رجب ورجب الشاذلي، ديكور أحمد الألفي، أزياء نور سمير، مخرج منفذ عليا عبد الخالق، وإخراج محمد عشري.

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