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ثقافة وفنون

إلغاء حفل محمد عبده بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

محمد عبده، فيتو
محمد عبده، فيتو

أعلنت شركة روتانا إلغاء حفل فنان العرب محمد عبده، الذي كان من المقرر إقامته في مدينة العلا يوم الجمعة الموافق 23 مايو الجاري.

مرض محمد عبده

وأكدت شركة روتانا في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن الفنان رابح صقر سيقوم بإحياء الحفل، موضحة: "إلى جمهور فنان العرب محمد عبده الذين كنتم على موعد معه بمدينة العلا يوم الجمعة الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٥، ولكن بكل أسف نعلمكم وبسبب وعكة صحية تعرض لها الفنان وبإذن الله عارض ويزول، وبناءً على طلبه وبالتنسيق مع القائمين على الحفل تم الطلب من الفنان رابح صقر رفيق المسيرة الفنية والداعم لأبو نورة أن يكون ضيف هذه الليلة المميزة لإحياء الحفل، نتمنى لفنان العرب الشفاء العاجل وعودته سالمًا لجمهوره ومحبيه".

ألبوم محمد عبده الجديد

ومن المقرر أن يطرح فنان العرب محمد عبده ألبومه الجديد “الوفاء للبدر” اليوم الخميس الموافق 22 مايو في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويتضمن الألبوم 5 أغاني من كلمات: الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن، وألحان: الموسيقار طلال.

ويأتي الألبوم بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن، وتطرحه شركة روتانا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

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