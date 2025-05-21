أخبار مصر: انفصال أحمد السقا عن زوجته، تحرك حاسم في قضية نوال الدجوي، إسرائيل تستعد لضرب إيران، رابطة الأندية تتوعد بيراميدز

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

انفصال أحمد السقا رسميا عن زوجته مها الصغير

أعلن الفنان أحمد السقا انفصاله رسميًّا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، وذلك من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

CNN: إسرائيل تحرج ترامب وتستعد لتوجيه ضربة على منشآت نووية إيرانية

نقلت قناة “CNN” الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين بأن هناك معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لتوجيه ضربة محتملة ضد المنشآت النووية الإيرانية.

رغم اعتدال درجات الحرارة، تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء، ما يحدث

واصلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرها من طقس اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، مؤكدة أن هناك اضطرابا في الملاحة البحرية ونشاطا للرياح على معظم المناطق.

بعد صراع الأحفاد، خطوة أمنية جديدة لحسم واقعة سرقة فيلا نوال الدجوي

تواصل جهات التحقيق بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات الغموض الذي يحوم حول سرقة عدد من المبالغ المالية والمصوغات الذهبية من شقة الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب، بكمبوند شهير بمدينة 6 أكتوبر، وحقيقة تبادل الاتهامات بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوي في جريمة سرقتها.

لم أر مثل هذه اللهجة، مصطفى الفقي يكشف مغزى هجوم بريطانيا وكندا وفرنسا على إسرائيل

أكد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، أن بيان بريطانيا وفرنسا وكندا بمطالبة وقف القتال بغزة يعد "مجازفة" من تلك الدول، وهو تأكيد أن رد فعل إسرائيل لا يتناسب مع الفعل من قبل حماس، وهو يعتبر تحولًا كبيرًا وحيدًا ويعكس تحولات حقيقية داخل العقل الغربي والضمير الغربي ضد إسرائيل.

تأثيره كبير، السيناريو الأقرب لقرار لجنة السياسة النقدية غدا بشأن أسعار الفائدة

يعلن البنك المركزي أسعار الفائدة الجديدة من خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة المصرفي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي غدا الخميس 22 مايو الجاري.

أجنبي أم مصري، هذا الحكم الأقرب لإدارة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

قال خالد الغندور: إن مسؤولي لجنة الحكام باتحاد الكرة، لم تخاطب اتحادات أوروبية لاستقدام حكام أجانب حتى الآن، لإدارة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز يوم 4 يونيو المقبل.

ترامب: تكلفة "القبة الذهبية" جزء صغير من 5.1 تريليون دولار عدت بها من الخليج

أعلن الرئيس الأمريكي في كلمة ألقاها أمام بـ"مركز كينيدي": أن بلاده عادت من الجولة الخليجية بمكاسب تقدَّر بحوالي 5.1 تريليون دولار، واصفا ذلك بـ"الإنجاز غير السيئ على الإطلاق".

تعليق مؤثر من راندا البحيري على انفصال أحمد السقا وزوجته مها الصغير

علقت الفنانة راندا البحيري، على خبر طلاق الفنان أحمد السقا من زوجته الإعلامية مها الصغير، معبرة عن صدمتها بعد سماع الخبر.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة توتنهام ومان يونايتد بالدوري الأوروبي

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في كأس عاصمة مصر والدوري الأوروبي والدوري السعودي للمحترفين.

حجزوا الركاب ومنعوا مغادرتهم، إغلاق مطار بن جوريون في تل أبيب "خوفا من حدث أمني"

شهد مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب، حالة من التوتر الأمني أدت إلى إغلاق صالة الهبوط (الوصول) لمدة تقارب نصف ساعة.

ده مش دوري مدارس، رابطة الأندية تتوعد بيراميدز حال الانسحاب أمام سيراميكا

تحدث ثروت سويلم المتحدث الرسمي لـرابطة الأندية المصرية المحترفة، عن أزمة مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.

تحدث لأول مرة، انخفاض أسعار جميع أنواع الأسمدة اليوم في الأسواق

سجلت أسعار الأسمدة انخفاضًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أولمرت: ما تفعله إسرائيل في غزة أمر بغيض ويقترب من "جريمة حرب"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، إن ما تفعله إسرائيل الآن في غزة قريب جدًّا من جريمة حرب. الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء يُقتلون، وكذلك العديد من الجنود الإسرائيليين.

بعد تحذير الحكومة، موعد الجلسة الجديدة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم

يواصل مجلس النواب، مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم خلال الأسبوع المقبل، حيث تستمع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى عدد 4 من المحافظين، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.

بدأها بهدف خيالي، تقييم غير مسبوق لـ مرموش بمباراة مانشستر سيتي وبورنموث (فيديو)

بهدف لا يصد ولا يرد وأداء غير عادي، خطف المصري عمر مرموش نجم مانشستر سيتي الأضواء في مباراة بورنموث، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة للدوري الإنجليزي.

واقف على باب بيت وبيقرأ قرآن، نجل سليمان عيد يروي قصة حلم شخصين لا يعرفهما عن والده

روى عبد الرحمن عيد نجل الفنان الراحل سليمان عيد، قصة حلم شخصين لا يعرفهما عن والده، معلقًا برسالة مؤثرة.

لا تقلقوا رغم الشائعات، "الثروة الداجنة" تزف بشرى عن أسعار الدواجن وتكشف أسباب الانخفاض

سجلت أسعار الدواجن خلال الـ 20 يومًا الأولى من شهر مايو تباينات ملحوظة، بين الانخفاضات الملحوظة والارتفاعات الكبيرة، إذ بعد فترة انخفاضات، عاد سعر الفراخ إلى الارتفاع بعد انتهاء عيد الفطر الماضي.

حقيقة العثور على وثائق إعدام حفيد عبد القادر الجزائري في المسلخ البشري بأمر من الأسد

نفى تقرير حول صحة خبر نشرته منصة "تأكد" عثور وزارة الداخلية السورية على وثائق إعدام حفيد الأمير عبد القادر الجزائري، بأمر من علي مملوك وتوقيع بشار الأسد شخصيًّا.

قفزة في طن عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر طن زيت الصويا؛ مقابل استقرار أسعار زيت الأولين والذرة، فيما ارتفع سعر طن زيت عباد الشمس نحو 1000 جنيه، كما تباين سعر لتر الزيت في الأسواق؛ فما هي أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

البعثة الأممية تطرح على قادة ليبيا 4 خيارات لحلحلة أزمة الانتخابات الليبية

طرحت البعثة الأممية في ليبيا على القادة الليبيين في شرق البلاد وغربها، عدَّة خيارات لمعالجة القضايا الخلافية التي تعطلّ إجراء الانتخابات منذ عام 2021، وذلك بناء على توصيات اللجنة الاستشارية.

أول تعليق من المخرجين الفلسطينيين التوأم على إدراج "كان يا ما كان في غزة" بمهرجان كان

قال المخرجان الفلسطينيان التوأم عرب وطرزان ناصر إن قرار إدراج فيلم تدور أحداثه في غزة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي يأتي في وقت ملح للغاية بالنسبة للقطاع الساحلي الضئيل.

استغلوا عدم إدراكه، ترامب يتهم مساعدي بايدن بالخيانة ويتوعدهم بأمر "خطر"

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعدي سلفه جو بايدن بالخيانة، مشيرًا إلى أنهم كانوا على علم بمشاكله الصحية الجسدية والعقلية لكنهم تستروا عليها.

الإسكان الاجتماعي يكشف تفاصيل طرح 15 ألف وحدة سكنية جديدة لمتوسطي الدخل

أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن إجراءات فحص الأوراق الخاصة بالمتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعي تبدأ بفحص أولي، ثم يتم التأكد من عدم امتلاك أي وحدة سكنية أخرى لضمان استحقاق المستفيدين بشكل مبدئي.

جريمة تهز بني سويف، شاب يقتل والده بطريقة بشعة ويحرق جثته بسبب المخدرات

كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، بإشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث، غموض واقعة اختفاء تاجر خردة بقرية العواونة التابعة لمركز إهناسيا، حيث تبين أن وراء الواقعة نجله، الذي تخلص من والده خنقًا، وأحرق جثته داخل منزل مهجور في قرية مجاورة.

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