جريمة تهز بني سويف، شاب يقتل والده بطريقة بشعة ويحرق جثته بسبب المخدرات

كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، بإشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث، غموض واقعة اختفاء تاجر خردة بقرية العواونة التابعة لمركز إهناسيا، حيث تبين أن وراء الواقعة نجله، الذي تخلص من والده خنقًا، وأحرق جثته داخل منزل مهجور في قرية مجاورة.

بلاغ الابن عن تغيب والده

البداية كانت عندما تلقى اللواء اسامة جمعة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، بلاغًا اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، بأن شابًا يُدعى "محمود ر.ا" 22 عامًا، عامل خردة ومقيم بقرية العواونة، أبلغ مأمور شرطة اهناسيا بتغيب والده البالغ من العمر 44 عامًا، تاجر خردة، عن المنزل في ظروف غامضة.

بسبب إدمان الأب للمخدرات

وبتكثيف التحريات، كشفت فرق البحث الجنائي أن الابن يقيم في منزل العائلة مع والده ووالدته وشقيقته، وأنه كانت تدور بينه وبين والده مشادات مستمرة، بسبب إدمان الأب للمخدرات واعتياده الاستيلاء على الأموال التي يجنيها الابن من عمله ويوم الحادث، انتظر المتهم خروج والدته وشقيقته من المنزل، ودخل في مشادة عنيفة مع والده انتهت بقيامه بخنقه باستخدام "كوفية"، حتى فارق الحياة.

خنقه وأشعل النيران بجثته

لم يكتفِ الأبن بذلك، بل قام بوضع جثة والده داخل "شوال"، وحملها على دراجة نارية "تروسيكل" وتوجه بها إلى قرية إدراسيا التابعة لنفس المركز ووفقًا لتحريات المباحث، توجه المتهم إلى منزل مهجور داخل القرية، وأشعل النيران في الجثة داخل الشوال، ما أدى إلى تفحمها بالكامل، محاولًا طمس معالم الجريمة.

الكاميرات تكشف تضليل الابن للشرطة

وكشفت المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، أن المفارقة أن الابن، وبعد ارتكاب الجريمة، ادعى أمام الشرطة أن والده متغيب عن المنزل، محاولًا تضليل أجهزة الأمن لكن فريق البحث الجنائي، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة وتتبع خط سير الأب، تأكد من عودته إلى المنزل في اليوم السابق، وظهر الابن بعدها وهو يغادر المنزل حاملًا شوالًا على التروسيكل.

الابن يعترف بتفاصيل التخلص من والده

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر تفصيليًّا بارتكابه الجريمة، مبررًا فعلته بوجود خلافات متكررة مع والده بسبب تعاطيه للمخدرات واستنزافه لأمواله وتم القبض على المتهم، وأُحيل إلى النيابة العامة ببني سويف التي باشرت التحقيق.

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