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أخبار مصر

لم أر مثل هذه اللهجة، مصطفى الفقي يكشف مغزى هجوم بريطانيا وكندا وفرنسا على إسرائيل

مصطفى الفقي، فيتو
مصطفى الفقي، فيتو

أكد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، أن بيان بريطانيا وفرنسا وكندا بمطالبة وقف القتال بغزة يعد "مجازفة" من تلك الدول، وهو تأكيد أن رد فعل إسرائيل لا يتناسب مع الفعل من قبل حماس، وهو يعتبر تحولًا كبيرًا وحيدًا ويعكس تحولات حقيقية داخل العقل الغربي والضمير الغربي ضد إسرائيل.

 

تصعيد غربي ضد إسرائيل بسبب جرائمها في غزة

وأضاف مصطفى الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"،: "لم أر مثل هذه اللهجة التي تحدث بها الغرب مع إسرائيل مثلما جاء في البيان الأخير مثلما يحدث الآن، المجتمع الدولي كان لا بد أن يفيق مما حدث في غزة، الاعتراض الحالي ليس من أمريكا، لكن من حلفاء أمريكا من بريطانيا وفرنسا"، موضحًا أن الإفراط في استخدام القوة والسلاح من قبل إسرائيل ليس مقبولًا، وهناك كروت كثيرة في يد الغرب لاستخدامها ضد إسرائيل في الفترة المقبلة.

 

فضح سياسات إسرائيل

ونوه بأن الولايات المتحدة الأمريكية هناك محاولات باتت واضحة من الغرب لفضح سياسات إسرائيل، موضحًا أن بيان الغرب أشار إلى خرق إسرائيل للمواثيق الدولية، وهذه نقطة من الإفصاح لم تكن موجودة من قبل.

وتابع: "ترامب بدأ يصحو ويتحدث عن إسرائيل لأنه يعبر عن رأي الشارع الأمريكي الذي انتخبه، ويريد أن يبني أمجاده ومصالح أمريكا دون النظر لأي شئ آخر".

واختتم: "إسرائيل لا تزال توسع رقعة قتلاها بشكل مخيف، وخرجت عن المفهوم المعروف للجريمة الدولية، انقضت المدة ولم تتحرك إسرائيل في الإفراج عن الرهائن أو إنهاء الحرب أو أي تقدم واضح".

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