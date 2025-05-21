ده مش دوري مدارس، رابطة الأندية تتوعد بيراميدز حال الانسحاب أمام سيراميكا

تحدث ثروت سويلم المتحدث الرسمي لـرابطة الأندية المصرية المحترفة، عن أزمة مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.

وقال ثروت سويلم في تصريحات تليفزيونية: "بيراميدز مينفعش ينحسب أمام سيراميكا احنا مش بنلعب دوري مدارس".

وأضاف: "عامر حسين كان متهم بمجاملة الأهلي والزمالك بسبب التأجيلات للمشاركات الإفريقية".

وواصل: "سنطبق لائحة الانسحاب على بيراميدز حال عدم خوضه مباراة سيراميكا".

وشدد: "بيراميدز وقع على لائحة الدوري بالمواعيد المحددة قبل انطلاق الموسم الحالي".

واختتم: "لو حضر بيراميدز اجتماع الأندية وطلب تأجيل مباراة سيراميكا كنا سنوافق".

فريق بيراميدز، فيتو

سننفذ حكم محكمة “كاس” في أزمة القمة

كما تطرق ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة عن قرار التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وقال ثروت سويلم: "محمد شوقي عضو الأهلي أكد تأييد ناديه إلغاء الهبوط بسبب الإسماعيلي".

وأضاف: "سننفذ حكم المحكمة الدولية حال القضاء بحصول بيراميدز على الدوري وليس الأهلي".

وتابع: "رابطة الأندية لم تجامل الأهلي بعدم خصم ٣ نقاط من رصيده نهاية الموسم".

وشدد: "مبررات الزمالك بانسحابه الموسم الماضي لم تكن ذات أهمية مثل الأهلي".

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