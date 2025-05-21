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رياضة

أجنبي أم مصري، هذا الحكم الأقرب لإدارة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

الزمالك وبيراميدز،
الزمالك وبيراميدز، فيتو

نهائي كأس مصر، قال خالد الغندور إن مسؤولي لجنة الحكام باتحاد الكرة، لم تخاطب اتحادات أوروبية لاستقدام حكام أجانب حتى الآن، لإدارة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز يوم 4 يونيو المقبل.

وأضاف خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "مسؤولو لجنة الحكام أكدوا أن:"اتحاد الكرة لم يخطرنا باستقدام حكام أجانب لنهائي كأس مصر، لأن الزمالك وبيراميدز لم يرسلا خطابات رسمية حتى الآن".

وتابع: "المباراة حتى الآن بحكام مصريين، وهناك أكثر من اسم مرشح أبرزهم الحكم الدولي محمد معروف".

موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

كان اتحاد الكرة أبلغ ناديي الزمالك وبيراميدز بإقامة نهائي كأس مصر يوم 5 يونيو المقبل بشكل نهائي بدلا من إقامته يوم 20 مايو كما كان مقرر له. 

وأوضحت مصادر أن الجبلاية حصلت على موافقة الزمالك وبيراميدز بشأن خوض المباراة في الموعد السابق ذكره، وهو يوم 5 يونيو المقبل. 

وقرر اتحاد الكرة إقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في مصر. 

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