مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة توتنهام ومان يونايتد بالدوري الأوروبي
تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في كأس عاصمة مصر والدوري الأوروبي والدوري السعودي للمحترفين.
كأس عاصمة مصر
بتروجيت ضد سيراميكا كليوباترا - الساعة 8 مساءً - قناة Ontime sports 2
حرس الحدود ضد إنبي - الساعة 8 مساءً - قناة Ontime sports 2
الدوري الأوروبي
توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD
الدوري السعودي
النصر ضد الخليج - الساعة 7:10 مساءً - قناة SSC SPORT
الخلود ضد الفيحاء - الساعة 7:25 مساءً - قناة SSC SPORT
الوحدة ضد الهلال - الساعة 9 مساءً - قناة SSC SPORT
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