ترامب: تكلفة "القبة الذهبية" جزء صغير من 5.1 تريليون دولار عدت بها من الخليج

وأعلن الرئيس الأمريكي في كلمة ألقاها أمام بـ"مركز كينيدي": أن بلاده عادت من الجولة الخليجية بمكاسب تقدَّر بحوالي 5.1 تريليون دولار، واصفا ذلك بـ"الإنجاز غير السيئ على الإطلاق".

وأضاف "هذا الحدث ربما من أنجح الزيارات التي قام بها أي شخص إلى أي مكان.. لم يسبق أن شهدنا شيئًا كهذا".

وصرح ترامب قبل اجتماع في مبنى الكابيتول الأمريكي مع أعضاء مجلس النواب الجمهوريين: "تحصلنا على 5.1 تريليون دولار وربما يصل المبلغ إلى 7 تريليونات دولار بحلول الوقت الذي نتوقف فيه".

ولم يستجب البيت الأبيض لطلب للتوضيح بشأن تصريحات ترامب.

كتاب “فن إبرام الصفقات”

وترامب الذي صاغ عبارة "المبالغة الصادقة" في كتابه "فن إبرام الصفقات"، زاد بشكل مطرد خلال الأيام القليلة الماضية حجم الأموال التي يقول إن دولا في الشرق الأوسط تعهدت باستثمارها في الولايات المتحدة خلال زيارته للمنطقة الأسبوع الماضي.

وارتفع الرقم من 4 تريليونات دولار الأسبوع الماضي إلى 7 تريليونات دولار محتملة اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وفق تصريحات ترامب والبيت الأبيض.

وذكر ترامب أن تكلفة بناء نظام الدفاع الصاروخي القبة الذهبية لا يمثل إلا جزءًا صغيرًا من تلك العوائد.

القبة الذهبية

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي، أن هدف القبة الذهبية حماية أمريكا من كل الصواريخ حتى لو جاءت من الفضاء بما فيها الفرط صوتية، مشيرًا إلى أن المشروع سيستغرق من عامين ونصف إلى 3 أعوام، وأن تعمل القبة الذهبية بنهاية فترته الرئاسية.

وأردف ترامب قائلًا: "قبتنا الذهبية أكثر تطورًا من تلك التي تملكها إسرائيل، وكل شيء في القبة الذهبية سيكون مصنوعًا في أمريكا، ولا أحد يقترب مما تمتلكه أمريكا في التكنولوجيا الصاروخية، وسنحمي البلاد بنسبة 100%، وتكلفة القبة الذهبية ستبلغ 175 مليار دولار".

وكان الرئيس الأمريكي قد وقع أمرًا تنفيذيًّا في يناير الماضي أطلق من خلاله نظام الدفاع الجديد، ودعا فيه إلى إنشاء برنامج دفاعي متعدد الطبقات، يدمج بين البرامج القائمة في وزارة الدفاع وبين تقنيات جديدة قيد التطوير، مثل المستشعرات والأسلحة الفضائية.

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