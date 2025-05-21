لا تقلقوا رغم الشائعات، "الثروة الداجنة" تزف بشرى عن أسعار الدواجن وتكشف أسباب الانخفاض

سجلت أسعار الدواجن خلال الـ 20 يومًا الأولى من شهر مايو تباينات ملحوظة، بين الانخفاضات الملحوظة والارتفاعات الكبيرة، إذ بعد فترة انخفاضات، عاد سعر الفراخ إلى الارتفاع بعد انتهاء عيد الفطر الماضي.

توقعات شعبة الثروة الداجنة بشأن أسعار الدواجن

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن من المفترض أن تشهد أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية انخفاضات أو على الأقل تستقر دون ارتفاعات.

سعر الفراخ اليوم

استقرار أسعار الأعلاف ووجود مخزون كافي

وأوضح «السيد» لـ «فيتو» أن هناك عوامل كثيرة تساهم في استقرار سعر الدواجن حتى انخفاضها خلال الفترة الحالية، التي على رأسها استقرار أسعار الأعلاف ومخزون كافي لمدة 4 شهور.

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة

انخفاض أسعار الدواجن في هذه الفترة طبيعي جدًّا

وتابع: “انخفاض أسعار الدواجن في هذه الفترة طبيعي جدًا، خاصة ونحن في فترة ما قبل عيد الأضحى، وهي فترة تسمى «نقطة ميتة» أي أنه يقل خلالها الإقبال على شراء الدواجن استعدادًا للعيد”.

الأمصال واللقاحات متوفرة في السوق المحلي

وفيما يخص الأمصال واللقاحات؛ أشار إلى أن الأمصال واللقاحات متوفرة في السوق المحلي، وجيدة جدًا، لكنها مرتفعة السعر.

سعر الفراخ اليوم

تصريحات نفوق الطيور دعوة صريحة لرفع الأسعار

وعن حالة سوق الدواجن؛ قال «السيد» إن أسعار الدواجن سجلت ارتفاعات بعد التصريحات التي انطلقت بشأن نفوق الطيور بنحو 30%، والتي اعتبرتها دعوة صريحة لرفع الأسعار، وبالفعل ارتفع سعر كيلو الدواجن من 87 إلى 93 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات عقب هذه التصريحات، لكنها عادت للانخفاض.

أسعار الدواجن سجلت ارتفاعًا 28% خلال بداية مايو

وأشار إلى أن اسعار الدواجن سجلت ارتفاعات خلال بداية شهر مايو وعقب انتهاء عيد الفطر المبارك، ليصل الارتفاع إلى نحو 28% مقارنة بشهر أبريل، إذ ارتفع سعر كيلو الفراخ ليصل إلى 92 جنيهًا في المزرعة مقابل 72 جنيهًا خلال أبريل.

سعر الفراخ اليوم

سعر الدواجن في محلات التجزئة

وتابع: أن أسعار الدواجن ارتفعت في محال التجزئة ايضًا، لتتراوح بين 102 و105 جنيهات خلال مايو، وذلك مقارنة بسعر 82 جنيهًا للكيلو في أبريل الماضي.

80 جنيهًا السهر العادل لكيلو الدواجن

وعن السعر العادل للدواجن حاليًا في الأسواق، أوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن السعر العادل لكيلو الدواجن في المزرعة حاليًا هو أن يكون 80 جنيهًا، وهي سعر يحقق للمربي هامش ربح مناسب إضافة إلى تكلفة الدواجن.

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