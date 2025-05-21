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خارج الحدود

استغلوا عدم إدراكه، ترامب يتهم مساعدي بايدن بالخيانة ويتوعدهم بأمر "خطر"

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعدي سلفه جو بايدن بالخيانة، مشيرًا إلى أنهم كانوا على علم بمشاكله الصحية الجسدية والعقلية لكنهم تستروا عليها.


وذكر ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد سرقوا الرئاسة، وعرضونا لخطر جسيم.. هذه خيانة عظمى. لقد فعلوا ذلك لتدمير بلدنا".

وانتقد ترامب أشخاصًا من محيط الرئيس السابق جو بايدن، موضحا أنهم "كانوا على علم بمشاكله الصحية، فاستغلوها وفتحوا الحدود للمهاجرين غير الشرعيين".

وأضاف ترامب أن "جو بايدن لم يكن مؤيدًا لفتح الحدود، ولم يقل ذلك قط، والأشخاص المسؤولون عما حدث هم من كانوا على علم بضعف إدراكه واستولوا على التوقيعات التلقائية للمستندات".

وطالب بعواقب وخيمة، قائلًا: "لا بد أن يحدث شيء خطر للغاية لهؤلاء اللصوص الخونة الذين أرادوا تدمير بلدنا".

وتساءل الرئيس الأمريكي في وقت سابق، عن سبب عدم اكتشاف إصابة الرئيس السابق جو بايدن بسرطان البروستات في وقت مبكر، معربًا عن شكوكه بجودة الفحص الطبي وكفاءة الأطباء.

يأتي هذا بعد إعلان فريق بايدن عن تشخيصه بنوع متقدم من سرطان البروستات، ما أثار تساؤلات بشأن حالته الصحية ومستقبل علاجه.

وجاء التشخيص بعد زيارة طبية إثر معاناته من أعراض متزايدة في المسالك البولية، حيث اكتشف الأطباء عقدة صغيرة في البروستات.

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الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جو بايدن تروث سوشيال الرئيس السابق جو بايدن

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