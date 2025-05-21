الإسكان الاجتماعي يكشف تفاصيل طرح 15 ألف وحدة سكنية جديدة لمتوسطي الدخل

أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن إجراءات فحص الأوراق الخاصة بالمتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعي تبدأ بفحص أولي، ثم يتم التأكد من عدم امتلاك أي وحدة سكنية أخرى لضمان استحقاق المستفيدين بشكل مبدئي.

طرح 15 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل

إسكان متوسطي الدخل، وأوضحت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الحكومة تعتزم طرح 15 ألف وحدة سكنية جديدة موجهة لمتوسطي الدخل، مشيرة إلى أن هذه الوحدات تحمل كودًا خاصًّا مذكورًا في كراسة الشروط التي ستُطرح رسميًّا بداية من الغد، والتي تحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بالطرح.

سقف الدخل للأسر المتقدمة لحجز الوحدات

وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن سقف الدخل للأسرة المتقدمة لحجز هذه الوحدات يصل إلى 25 ألف جنيه، كما أن أسعار الوحدات من 500 ألف جنيه وحتى 1.8 مليون جنيه بفائدة سنوية تصل الي 12%، موضحة أن هناك حوالي 396 ألف وحدة جاهزة للتسليم الفوري، مشددة على أنه منذ 2014 تم الإعلان عن 14 إعلانًا مختلفًا.

هل تم تأخير تسليم وحدات سكنية

وأوضحت أن هناك إعلانًا واحدًا فقط تأخر في التسليم بسبب جائحة كورونا وتحرير سعر الصرف، لكن العمل جارٍ الآن على تسليم جميع الوحدات المتأخرة، مع التوقعات بالانتهاء من تسليمها بالكامل بحلول نهاية عام 2025، مشددة الصندوق حقق طفرة غير مسبوقة في مجال الإسكان الاجتماعي، ما يعكس اهتمام الدولة بتوفير سكن مناسب للمواطنين.

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