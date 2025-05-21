واقف على باب بيت وبيقرأ قرآن، نجل سليمان عيد يروي قصة حلم شخصين لا يعرفهما عن والده

روى عبد الرحمن عيد نجل الفنان الراحل سليمان عيد، قصة حلم شخصين لا يعرفهما عن والده، معلقًا برسالة مؤثرة.

وشارك عبد الرحمن عيد قصة الرؤيا التي رواها الشخصان عن والده عبر منصة “إنستجرام”، وقال إنه تلقى رسالتين من شخصين لا يعرفهما، قالا إنهما حلما بالفنان الراحل وهو يقرأ القرآن.

وأضاف: "سبحان الله وما شاء الله، الرسالتين دول جولي إمبارح من اتنين ما أعرفهمش، ولا يعرفا بعضهما، والفرق بين الرسالة الأولى والثانية حوالي ساعة".

وتابع نجل الفنان الراحل: "الحمد لله على كل حاجة بتطمن قلوبنا على بابا، الله يرحمه، والحمد لله على نعمة الإسلام، وتلاوة القرآن، والخوف من الله، والالتزام بالصلاة".

ووجه عبد الرحمن عيد من خلال منشوره رسالة مؤثرة لوالده قال فيها: كمان 8 أيام من النهارده ذكرى الأربعين بتاعة بابا، وهتوافق أول أيام شهر ذي الحجة المبارك. أيامك كلها مميزة يا حبيبي، وحشتني، ووحشتنا ضحكتك.

وختم منشوره بالدعاء، قائلًا: "ربنا يرحمه ويغفر له هو وأموات المسلمين جميعًا، ويرزقنا حسن الخاتمة، ويلحقنا بهم في الجنة بإذن الله".

وفاة سليمان عيد المفاجئة تصدم الوسط الفني

وتوفي الفنان سليمان عيد ، في 18 أبريل الماضي، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة في صدمة للوسط الفني.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على المشاركة في تشييع جثمانه، ولاحقًا في عزائه، في وداع يليق بفنان كان قريبًا من الجميع، منهم: كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، أحمد السقا، هاني رمزي، محمود عبدالمغني، أشرف عبدالباقي، أحمد رزق، محمد إمام، إيهاب فهمي، أشرف زكي، هشام ماجد، أحمد خالد صالح، محمد رياض، ريهام عبد الغفور، المخرج معتز التوني، المخرج شريف عرفة، وغيرهم من الفنانين والشخصيات العامة.

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