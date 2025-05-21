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رياضة

بدأها بهدف خيالي، تقييم غير مسبوق لـ مرموش بمباراة مانشستر سيتي وبورنموث (فيديو)

مرموش بمباراة مانشستر
مرموش بمباراة مانشستر سيتي وبورنموث، فيتو

بهدف لا يصد ولا يرد وأداء غير عادي، خطف المصري عمر مرموش نجم مانشستر سيتي الأضواء في مباراة بورنموث، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة للدوري الإنجليزي.

 

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

وفاز مانشستر سيتي على حساب ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد مباراة مميزة لفريق المدرب بيب جوارديولا.

 

هدف خيالي لـ مرموش في شباك بورنموث

وسجل مرموش هدف التقدم لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 13 من عمر اللقاء بهدف صاروخي لا يصد ولا يرد.

وحصل مرموش على تقييم 7.3 بحسب موقع "سوفا سكور"، وهو ثالث أعلى اللاعبين تقييمًا في صفوف فريقه بعد برناردو سيلفا، وإلكاي جوندوجان.

وسجل مرموش هدفًا لفريقه، ولمس الكرة 50 مرة، كما قدم 28 تمريرة صحيحة من أصل 30.

وأرسل مرموش تمريرة طولية صحيحة، ووجه تسديدة خارج المرمى بخلاف الهدف، كما فاز مرتين بالصراعات الثنائية من أصل 6.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي، في شهر يناير الماضي، قادمًا من آنتراخت فرانكفورت الألماني.

وتعرض مرموش لانتقادات بعد إهدار ضربة جزاء في مباراة كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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