الأربعاء 21 مايو 2025
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ثقافة وفنون

انفصال أحمد السقا رسميا عن زوجته مها الصغير

السقا وزوجته مها
السقا وزوجته مها الصغير، فيتو

أعلن الفنان أحمد السقا انفصاله رسميًّا عن زوجته الإعلامية مها الصغير،  وذلك من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وقال السقا خلال المنشور: “الناس اللي بتسأل..  أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسميًّا منذ شهرين تقريبًا، وأعيش حاليًّا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر”.

 

وأضاف السقا: “لا أريد الحديث كثيرًا في هذا الأمر، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها، وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها”.

يذكر أن الفنان أحمد السقا قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل “العتاولة 2” مع الفنان طارق لطفي وفيفي عبده وباسم سمرة وإخراج أحمد خالد موسى.

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