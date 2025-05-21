تعليق مؤثر من راندا البحيري على انفصال أحمد السقا وزوجته مها الصغير

انفصال أحمد السقا ومها الصغير، علقت الفنانة راندا البحيري، على خبر طلاق الفنان أحمد السقا من زوجته الإعلامية مها الصغير، معبرة عن صدمتها بعد سماع الخبر.

انفصال أحمد السقا ومها الصغير رسميًّا

وقالت راند على صفحتها الشخصية بـ"فيس بوك": "يا رب تطلع إشاعة.. أحمد السقا ومها الصغير دول كانوا اللي مصبرني وسط كل علاقات المرتبطين اللي فشلت السنين اللي فاتت كلها".



وأضافت: "كنت دايمًا بقول بس فيه couple أهو لسه مكمل، تمنياتي للمحترمة بنت حبييي الله يرحمه الغالي محمد الصغير بكل الحب والصبر والخير.

وتمنياتي لأحمد السقا بحياة هادئه بالخير والسعاده يارب ويا رب التوفيق ليهم هما الاتنين وبحبهم أوي بجد".

انفصال أحمد السقا عن زوجته مها الصغير

وأعلن الفنان أحمد السقا انفصاله رسميًّا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، وذلك من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال السقا خلال المنشور: “الناس اللي بتسأل.. أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسميًّا منذ شهرين تقريبًا، وأعيش حاليًّا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر”.

وأضاف السقا: “لا أريد الحديث كثيرًا في هذا الأمر، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها، وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها”.

يذكر أن الفنان أحمد السقا قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل “العتاولة 2” مع الفنان طارق لطفي وفيفي عبده وباسم سمرة وإخراج أحمد خالد موسى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.