رغم اعتدال درجات الحرارة، تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء، ما يحدث

الطقس اليوم، واصلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرها من طقس اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، مؤكدة أن هناك اضطرابا في الملاحة البحرية ونشاطا للرياح على معظم المناطق.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

وقالت الأرصاد في بيانها التفصيلي، يسود اليوم الأربعاء 21 مايو 2025: طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح من ( 50: 70) كم/س، وارتفاع الأمواج من (2.5: 3.5) متر.

وأشارت إلى حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى خفيفة، وارتفاع أمواج ( 1: 1.5) متر.

حالة الطقس غدًا

وأوضحت الأرصاد في بيان لها، أن الطقس غدًا يشهد الظواهر الآتية:

نشاط للرياح أحيانًا على بعض المناطق وخاصة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.



كما حذرت الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية.

ونشرت الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.