أول تعليق من المخرجين الفلسطينيين التوأم على إدراج "كان يا ما كان في غزة" بمهرجان كان

قال المخرجان الفلسطينيان التوأم عرب وطرزان ناصر إن قرار إدراج فيلم تدور أحداثه في غزة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي يأتي في وقت ملح للغاية بالنسبة للقطاع الساحلي الضئيل.

وقال عرب ناصر لرويترز يوم الثلاثاء «هناك حاجة لإعطاء منبر لصوت فلسطين، والقصة الفلسطينية، وقصة غزة، في مهرجان دولي مثل مهرجان كان السينمائي، مع جمهور واسع من جميع أنحاء العالم».

فيلم “كان يا ما كان في غزة”

وعُرض فيلم الأخوين «كان يا ما كان في غزة»، الذي ينافس في مسابقة الدرجة الثانية «نظرة ما»، في المهرجان في جنوب فرنسا يوم الإثنين.

المخرجان الفلسطينيان التوأم عرب وطرزان ناصر

وتشمل أعمالهما السابقة فيلم «كوندوم ليد»، وهو أول فيلم فلسطيني قصير على الإطلاق ينافس في مهرجان كان عام 2013، بالإضافة إلى فيلمهما الأول عام 2015 «ديجراديه» وفيلم «غزة مونامور» عام 2020.

وتبدأ أحداث فيلم «كان يا ما كان في غزة» في 2007 الذي سيطرت فيه حركة حماس على القطاع الفلسطيني حيث يدير أسامة، ويقوم بدوره مجد عيد، كشكا لبيع الفلافل يستخدمه واجهة للاتجار في المخدرات.

ويباشر رفيقه يحيى، ويؤدي دوره نادر عبد الحي، أعمال المطعم ويتوق إلى حياة أفضل خارج غزة.

وبعد حادث مع شرطي فاسد، تتقدم القصة سريعًا، إلى العام 2009، عندما تسيطر حماس على القطاع بالكامل، ويحصل يحيى على دور في مسلسل تلفزيوني رث المظهر بتكليف من الحركة عن أحد المسلحين الذي مات بطلًا أثناء قتال إسرائيل.

وقال عرب ناصر إن اسم الفيلم يهدف إلى تسجيل إيقاع غزة في ذلك الوقت، حيث لا يوجد استقرار أو استمرار، و«حادث الآن سيصبح ‘كان يا ما كان‘ غدا».

لكن لاسم الفيلم معنى مختلف بالنظر إلى إطلاق إسرائيل حربها الوحشية التي أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 53 ألف فلسطيني وتدمير قطاع غزة.

وذكر عرب ناصر أن الآن «نشير إلى غزة بأكملها على أنها ‘كان يا ما كان‘، لأن إسرائيل دمرت غزة من شمالها إلى جنوبها ودمرت كل وسائل الحياة».

وأضاف «كل الذكريات، كل الأحداث التي يحتفظ بها المرء في ذاكرته عن هذا المكان، تلاشت كلها، دمرته إسرائيل بالكامل».



فيلم فلسطيني يفوز بجائزتين في «كان»

والأحد الماضي، حصل الفيلم الفلسطيني «شكرًا لأنك تحلم معنا»، للمخرجة الفلسطينية ليلي عباس، على جائزتين ضمن فعاليات حفل جوائز النقاد للسينما العربية، على هامش مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ78، وهي جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرجة ليلى عباس، باختيار لجنة تحكيم تكونت من 281 ناقدًا سينمائيًّا من مختلف أنحاء العالم.

يعرض الفيلم حياة شقيقتين فلسطينيتين؛ الأولى «مريم» وهي ربة منزل وأم تعاني مشكلات مع زوجها الذي لا يهتم بولديه، بشكل خاص الابن المراهق، فتقرر الطلاق، والشقيقة الأصغر «نورا» وهي خبيرة تجميل تعيش مع والدها المريض وتقوم برعايته، بينما شقيقهما المهاجر إلى الولايات المتحدة لا يسأل عنهما ولم يزر أباه في مرضه.

فيلم «شكرًا لأنك تحلم معنا» من تأليف وإخراج ليلى عباس، بطولة ياسمين المصري وكلارا خوري وكامل الباشا وأشرف برهوم وآدم خطار.

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