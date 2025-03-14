أخبار مصر: حريق هائل بمعامل وزارة الصحة ومدبولي يتابع، صلح مرتضى منصور وشوبير، ترامب يخطط لضرب بنما، الموجة الحارة تتصاعد

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

حريق هائل في المعامل المركزية بوزارة الصحة

نشب حريق هائل داخل مبنى المعامل المركزية بوزارة الصحة بشارع الشيخ ريحان في وسط البلد.

بعد سنوات من التراشق، صلح مرتضى منصور وشوبير في سحور رمضان (فيديو وصور)

بعد سنوات من التراشق والتلاسن، أنهى الثنائي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، والإعلامي أحمد شوبير، خلافهما الطويل ذلك خلال وجودهما على مائدة سحور بأحد الأماكن، أمس الخميس.

رئيس الوزراء يتابع تطورات حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الأجهزة التنفيذية والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، تطورات حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة، حيث انتقل مدير أمن القاهرة وعدد من قيادات وزارة الصحة إلى موقع الحريق لمتابعة عمليات الإطفاء ومحاصرة الخسائر عقب نجاح قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه.

تكليف "البنتاجون" بتقديم خيارات عسكرية تتعلق بقناة بنما

في تصعيد خطر يتجاوز مرحلة التهديد إلى التنفيذ طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من مسؤولي وزارة الدفاع "البنتاجون" وضع "خيارات عسكرية مقنعة" لضمان وصول الولايات المتحدة بحرية إلى قناة بنما.

امتداد حريق معامل وزارة الصحة إلى مبنى التراخيص الطبية بشارع الشيخ ريحان (صور)

حريق وزارة الصحة، كشف مصدر مطلع أن الحريق الذي اندلع بالمعامل المركزية لـوزارة الصحة امتد إلى مبنى التراخيص الطبية المجاورة المعامل بشارع الشيخ ريحان مما أدى إلى دفع الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء أخرى ليصل عدد سيارات الإطفاء إلى 17 سيارة ومعدات ثقيلة وخزان مياه إستراتيجي للسيطرة على الحريق الذي يشهد تصاعدًا كبيرًا وسط محاولات الدفاع المدني في السيطرة عليه.

الأهلي حتى الآن لم ينسحب، تعليق مثير من عدلي القيعي على أحداث مباراة القمة

تحدث عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم السابق، عن أزمة مباراة القمة الأخيرة بين القطبين، بعد انسحاب القلعة الحمراء من المباراة أمام الزمالك، ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز.

أوكرانيا ترفض طلب ترامب التخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف "الناتو"

رفضت أوكرانيا خلال المفاوضات مع ممثلي الولايات المتحدة في السعودية طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تتخلى كييف عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

انفجار بمعمل الكيمياء وراء حريق المعامل المركزية بوزارة الصحة (صور)

يشهد شارع الشيخ ريحان حريقًا هائلًا نشب في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بوسط البلد في محاولة من المطافئ للسيطرة عليه وسط تصاعد كثيف من الأدخنة والنيران.

درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة، حيث يسود طقس حار على أغلب الأنحاء وعلى الجنوب، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

محافظ القاهرة يطمئن على سكان العقارات المجاورة لمعامل وزارة الصحة (فيديو)

تفقد إبراهيم صابر محافظ القاهرة مبنى المعامل المركزية بشارع الشيخ ريحان بحي عابدين، حيث تابع جهود قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق الذي نشب.

مجلس الأمن الدولي يوافق على بيان يدين العنف في سوريا

وافق مجلس الأمن الدولي على بيان يدين العنف الواسع النطاق في الساحل السوري، ويدعو السلطات الانتقالية في دمشق إلى حماية جميع السوريين، بصرف النظر عن العرق أو الدين.

اليوم، فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة لغة عربية

يبدأ موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم الجمعة، فتح باب تلقي طلبات الراغبين للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة لغة عربية.

رسميا، مجدي عبد العاطي مديرا فنيا للاتحاد السكندري

أعلن الاتحاد السكندري، التعاقد مع مجدي عبد العاطي لتولي منصب المدير الفني، خلفًا للمدرب طلعت يوسف.

محافظ القاهرة: الأجهزة الطبية بمعامل وزارة الصحة آمنة ولم يصل إليها الحريق

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المعامل المركزية لم تتأثر بالحريق الذي نشب في محيطها، ولم يتضرر سوى أحد المباني الإدارية البعيدة عنها وبعض الأكشاك، وأن كافة الأجهزة الطبية بالمعامل آمنة ولم يطلها الحريق الذى تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده دون إصابات أو وفيات.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والعربية ودوري الكرة النسائية المصري وكأس مصر.

ناشطون يقتحمون برج ترامب احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل (فيديو وصور)

اقتحم عشرات النشطاء المناصرين للفلسطينيين برج ترامب بنيويورك وتظاهروا في بهوه احتجاجًا على اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل، مطالبين بالإفراج عنه ووقف الدعم الأمريكي لإسرائيل.

تبدأ من جنيه واحد، أسعار كتب الهيئة العامة للكتاب بمعرض فيصل للكتاب (صور)

افتتح مساء أمس الخميس الموافق 13 مارس، الدكتور أحمد فؤاد هنو الدورة الـ١٣ من معرض فيصل الثالث عشر للكتاب، وذلك بحضور الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الذي من المقرر أن يستمر في الفترة من 13 وحتى 22 رمضان، بأرض فيصل التابعة للهيئة، في محطة الطالبية، وذلك بالتعاون مع محافظة الجيزة.

اشتعال النيران فجأة في طائرة أمريكية والركاب يفرون باستخدام جناحها (فيديو)

حوادث وكوارث الطائرات في أمريكا عرض مستمر، وآخر هذه الكوارث عندما فوجئ ركاب طائرة "أمريكان إيرلاينز" بتغيير مسارها، بينما كانت متوجهة إلى تكساس.

جدول مباريات الدور ربع النهائي بالدوري الأوروبي ومواعيدها

الدوري الأوروبي، حسمت 8 فرق مقاعدها في دور الـ 8 من الدوري الأوروبي، لهذا الموسم.

من نصبة شاي إلى صاحب كافيه وديون 7 سنوات انتهت في لحظة، كيف تغيرت حياة قهوجي طوخ بعد الفوز بمسابقة مدفع رمضان (فيديو)

كان مدفع رمضان الذي يقدمه الفنان محمد رمضان سببًا في تغيير حياة فارس محمد عبد النبي قهوجي من مدينة طوخ وقلبها رأسًا على عقب بعد معاناة 7 سنوات مع الديون التي تراكمت عليه فحول نصبة الشاي إلى كافيه محمد رمضان.

الأم المكلومة التي أبكت السوريين تطل ثانية وهذا ما قالته إلى محافظ السويداء (فيديو)

بعدما تصدرت صورتها مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، وانتشرت قصتها على ألسنة آلاف السوريين في الداخل وحول العالم، أطلت الأم السورية زرقة سباهية، التي فقدت اثنين من أولادها وحفيدها ثانية لكن هذه المرة مع مسؤولين سوريين.

جمال شعبان يحذر من شرب الماء المثلج لحظة الإفطار: يسبب الوفاة

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الماء هي سر الحياة، موضحًا أن 60% من وزن الإنسان يكون ماء، لذلك الله سبحانه وتعالى قال "وجعلنا من الماء كل شيء حي".

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