الأهلي حتى الآن لم ينسحب، تعليق مثير من عدلي القيعي على أحداث مباراة القمة

تحدث عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم السابق، عن أزمة مباراة القمة الأخيرة بين القطبين، بعد انسحاب القلعة الحمراء من المباراة أمام الزمالك، ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عدلي القيعي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "كل الأطراف كانت مهيأة لحكم أجنبي الزمالك يشتكي من التحكيم المصري، والأهلي اشترط تحكيم أجنبي والرابطة تريد حكام أجانب".

الأهلي لم ينسحب من مباراة القمة

وأضاف: "الأهلي حتى الآن لم ينسحب من مباراة القمة، الأهلي انتظر إعلان موعد المباراة بالحكام الأجانب طبقًا لتحركات وتأكيدات من رابطة الأندية وتحركات رسمية من وزارة الشباب والرياضة والحكام وصلوا فالأهلي ينتظر موعد مباراة القمة".



واختتم: "الأهلي لا يدفع ثمن أي شيء، الحكام وصلوا إلى مصر إذ كانت هناك نية جادة لإقامة المباراة بتحكيم أجنبي، الأهلي انتظر موعد المباراة فقط، وآخر خطاب صدر أن المباراة يجب أن تقام بتحكيم أجنبي وسنتحمل التكاليف المادية لذلك فإن الأهلي لم يخالف التعليمات".

أزمة مباراة القمة 130

وكانت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، التي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء الماضي، قد شهدت أزمة كبيرة، بعدما قرر الأهلي الانسحاب اعتراضًا على تعيين طاقم تحكيم مصري.

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