رسميا، مجدي عبد العاطي مديرا فنيا للاتحاد السكندري

أعلن الاتحاد السكندري، التعاقد مع مجدي عبد العاطي لتولي منصب المدير الفني، خلفًا للمدرب طلعت يوسف.



ووقع مجدي عبد العاطي عقد تدريب لزعيم الثغر لمدة موسم ونصف الموسم، بعد جلسة عقدها مع محمد مصيلحي رئيس النادي.

جهاز الاتحاد السكندري

ويضم الجهاز المعاون لعبد العاطي كلًّا من محمد ثابت "صاروخ" في منصب المدرب العام، وعبد الله رجب في منصب المدرب المساعد، وعصام محمود مدربًا لحراس المرمى، وأحمد حيدر معدًّا بدنيًّا.



ويقود عبد العاطي التدريبات غدًا السبت استعدادًا لمواجهة حرس الحدود في كأس الرابطة.

وكان مجدي عبد العاطي قد أقيل مؤخرًا من تدريب نادي زد، بسبب عدم التأهل لمرحلة التتويج.

ويعد عبد العاطي ثالث مدرب هذا الموسم للاتحاد بعد القبرصي نيكوديموس بابا فاسيليو والمصري طلعت يوسف.

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