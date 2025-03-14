الجمعة 14 مارس 2025
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حوادث

حريق هائل في المعامل المركزية بوزارة الصحة

حريق هائل بوزارة
حريق هائل بوزارة الصحة، فيتو

نشب حريق هائل داخل مبنى المعامل المركزية بوزارة الصحة بشارع الشيخ ريحان في وسط البلد.

ودفعت قوات الأمن بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق. 

تلقى مدير أمن القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة مع الساعات الأولى من صباح اليوم وانتقلت قوات الأمن  إلى موقع الحادث مدعومة بسيارات الإطفاء في محاولة لإخماد الحريق وإجراء الفحص لبيان سبب الحريق. 

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حريق الشيخ ريحان قوات الأمن مدير أمن القاهرة

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