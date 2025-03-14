جمال شعبان يحذر من شرب الماء المثلج لحظة الإفطار: يسبب الوفاة

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الماء هي سر الحياة، موضحًا أن 60% من وزن الإنسان يكون ماء، لذلك الله سبحانه وتعالى قال "وجعلنا من الماء كل شيء حي".

اختبار الأطفال والكبار في نهار رمضان

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامج "طبيب القلوب" أن 90% من دم الإنسان يكون ماء، ولذلك الدم معظمه مياه، وأن العطش أقصى اختبار للأطفال والمواطنين خلال فترة الصيام.

لحظة الإفطار في رمضان

ولفت إلى أن الكثير من المواطنين يتناولون كميات كبيرة من المياه لحظة المغرب، لكن هناك خطر كبير على الجميع الحذر منه، وهو تناول المياه المثلجة.

شرب الماء المثلجة على الريق قد تسبب الوفاة

وأشار إلى أن العام قبل الماضي توفي شاب بسبب تناول المياه المثلجة، لذلك ننصح بعدم تناول المياه المثلجة لحظة الإفطار أو على الريق لأن ذلك قد ينتج عنه وفاة.

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