ناشطون يقتحمون برج ترامب احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل (فيديو وصور)

اقتحم عشرات النشطاء المناصرين للفلسطينيين برج ترامب بنيويورك وتظاهروا في بهوه احتجاجًا على اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل، مطالبين بالإفراج عنه ووقف الدعم الأمريكي لإسرائيل.

التسلل إلى ناطحة السحاب المشهورة "برج ترامب"

وأشارت وكالة "تاس" إلى أن بضع عشرات من النشطاء من منظمة (الصوت اليهودي من أجل السلام) المؤيدة لفلسطين، تمكنوا من التسلل إلى ناطحة السحاب المشهورة "برج ترامب"، وتنظيم احتجاج داخل المبنى ضد اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل في مانهاتن بنيويورك مطالبين بالإفراج عنه، وأيضا ضد سياسة السلطات الأمريكية المتواطئة مع إسرائيل.

وبحسب الوكالة "ارتدى النشطاء قمصانًا حمراء مكتوبًا عليها (أوقفوا تسليح إسرائيل)، و(ليس باسمنا) في تعبير عن أن السياسة الأمريكية لا تمثلهم، وجلسوا في بهو ناطحة السحاب ودعوا إلى إطلاق سراح محمود خليل".

وبعد حوالي ساعة، قامت الشرطة بإخراج المتظاهرين تدريجيًّا من المبنى، حيث تم اعتقال العديد منهم، كما تم إغلاق حركة المرور في محيط المبنى، واستمر وجود الشرطة بشكل مكثف في الموقع، حيث تم نقل المعتقلين إلى الحافلات لتسليمهم إلى مراكز الشرطة.

ترامب يعلن اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن منذ أيام اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل، في حرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مؤكدًا أن هذا الاعتقال هو الأول من بين العديد من الاعتقالات القادمة، مشيرا إلى وجود طلاب آخرين في كولومبيا وجامعات أمريكية أخرى متورطين في أنشطة "مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ولأمريكا".

Police arrested dozens of protesters after they flooded Trump Tower in New York City to demand the release of Mahmoud Khalil, who was taken into custody by U.S. immigration for participating in peaceful pro-Palestine protests last year: “Free Mahmoud! Free them all!” pic.twitter.com/Ff9eCNcrQ8 — AJ+ (@ajplus) March 13, 2025

وقال ترامب في بيان: "إدارة ترامب لن تتسامح مع ذلك. كثيرون ليسوا طلابا، بل محرضون مدفوعو الأجر".

وأضاف أن الإدارة ستواصل ملاحقة الأفراد الذين يشاركون في أنشطة تدعم الإرهاب أو تعادي أمريكا.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستقوم بإلغاء تأشيرات وإقامات مؤيدي حركة حماس في أمريكا، تمهيدا لترحيلهم.

الطالب محمود خليل

وقال روبيو: "سنقوم بإلغاء التأشيرات و/أو البطاقات الخضراء لمؤيدي "حماس" في أمريكا حتى نتمكن من ترحيلهم".

Jewish protestors gathered in the main atrium of Trump Tower Thursday holding banners that displayed calls to “Free Mahmoud”. Others stated that “Opposing Fascism is a Jewish Tradition”.



Police arrived at noon. Chants continue to free #MahmoudKhalil@jvplive pic.twitter.com/XWF5lCJYvw — Cate Brown (@catebrown12) March 13, 2025

ويعكس هذا الإجراء التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وحركة حماس، التي تصنفها واشنطن كمنظمة إرهابية.

وتأتي هذه الخطوة أيضا في سياق الجهود الأمريكية لمراقبة ومحاسبة الأفراد الذين يُشتبه في مشاركتهم في أنشطة تدعم الجماعات المسلحة أو تعادي سياسات الولايات المتحدة.

وأثار الاعتقال ردود فعل متباينة، حيث دعمه بعض المسؤولين الأمريكيين الذين يرون فيه خطوة ضرورية لحماية الأمن القومي، بينما انتقده آخرون باعتباره انتهاكا للحقوق المدنية والحريات الأكاديمية. ومن المتوقع أن تثير هذه الحالة نقاشا أوسع حول التوازن بين الأمن الوطني وحقوق الأفراد في الولايات المتحدة.

UPDATE: Jewish activists holding a sit-in in Trump tower for Mahmoud Khalil are now being arrested. pic.twitter.com/mZgrO7esw2 — BreakThrough News (@BTnewsroom) March 13, 2025

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيسي فورمان مؤقتا ترحيل الطالب الفلسطيني محمود خليل، ومدد الحظر يوم الأربعاء في أمر مكتوب عقب جلسة استماع في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن للسماح لنفسه بمزيد من الوقت للنظر فيما إذا كان الاعتقال غير دستوري.

ويقول محامو خليل إن اعتقاله من قبل عملاء وزارة الأمن الداخلي خارج سكنه الجامعي في مانهاتن كان انتقاما لتنديده الصريح بالعدوان العسكري الإسرائيلي على غزة في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، وبالتالي انتهاك حق خليل في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

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