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محافظات

من نصبة شاي إلى صاحب كافيه وديون 7 سنوات انتهت في لحظة، كيف تغيرت حياة قهوجي طوخ بعد الفوز بمسابقة مدفع رمضان (فيديو)

محمد رمضان وبرنامج
محمد رمضان وبرنامج مدفع رمضان، فيتو

كان مدفع رمضان الذي يقدمه الفنان محمد رمضان سببًا في تغيير حياة فارس محمد عبد النبي قهوجي من مدينة طوخ وقلبها رأسًا على عقب بعد معاناة 7 سنوات مع الديون التي تراكمت عليه فحول نصبة الشاي إلى كافيه محمد رمضان. 

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محمد رمضان يمنح قهوجي 100 ألف جنيه لإقامة مشروع (فيديو)

الفائز الثالث من طوخ في مسابقة محمد رمضان 

فارس الفائز الثالث من طوخ في مسابقة مدفع رمضان الذي صادف وجود الفنان محمد رمضان أثناء عمله على نصبة الشاي وسأله الفنان عن ظروفه فحكى له حجم المعاناة وأنه يعمل على نصبة شاي في أرض لا يملكها ويحنو عليه أصحابها لينفق على أولاده وأحفاده، وأنهم يسكنون في شقة بالإيجار وتراكمت عليه الديون منذ سنوات وحالته أصبحت صعبة.

محمد رمضان يمنح قهوجي 100 ألف جنيه

وأضاف فارس الذي يعمل “قهوجي” أن الفنان طلب منه أن يأخذ الـ100 الف جنيه ويفتح مشروعًا يساعده على المعيشة قائلًا: “ما لناش بركة إلا أنت أنا ربنا جاعلني سبب للخير”، وبالفعل طبع لافتة ليضعها وحوَّل نصبة الشاي إلى كافيه محمد رمضان.

وكان الفنان محمد رمضان قد منح خلال برنامج “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc”، رجلًا على طريق بنها، جائزة مالية قيمتها 100 ألف جنيه للمساهمة في إقامة مشروع يكسب منه رزقًا بالحلال.

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الفنان محمد رمضان برنامج “مدفع رمضان محمد رمضان مدفع رمضان” مدفع رمضان مدينة طوخ

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