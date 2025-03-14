انفجار بمعمل الكيمياء وراء حريق المعامل المركزية بوزارة الصحة (صور)

يشهد شارع الشيخ ريحان حريقًا هائلًا نشب في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بوسط البلد في محاولة من المطافئ للسيطرة عليه وسط تصاعد كثيف من الأدخنة والنيران.

ودفعت قوات الحماية المدنية بأكثر من 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، كما قامت قوات الأمن بفرض كردون أمني لمنع امتداده إلى الأماكن المحيطة.

وأشارت التحريات المبدئية إلى أن اشتعال النيران في أحد معامل الكيمياء أحدث انفجارًا وامتداد النيران إلى معامل أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.