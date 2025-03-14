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رياضة

بعد سنوات من التراشق، صلح مرتضى منصور وشوبير في سحور رمضان (فيديو وصور)

أحمد شوبير ومرتضى
أحمد شوبير ومرتضى منصور، فيتو

بعد سنوات من التراشق والتلاسن، أنهى الثنائي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، والإعلامي أحمد شوبير، خلافهما الطويل ذلك خلال وجودهما على مائدة سحور بأحد الأماكن، أمس الخميس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصلح بين الإعلامي أحمد شوبير، والمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق في جلسة صفا وسط تبادل الثنائي الحديث والضحك.

 

 


وبادر أحمد شوبير بمصافحة مرتضى منصور، الذي رد هو الآخر بالترحيب وإعلان نهاية القطيعة بينهما.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تراشقًا وخلافات مستمرة بين الثنائي، خاصة خلال تولي مرتضى منصور، رئاسة نادي الزمالك.

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