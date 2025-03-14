بعد سنوات من التراشق، صلح مرتضى منصور وشوبير في سحور رمضان (فيديو وصور)

بعد سنوات من التراشق والتلاسن، أنهى الثنائي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، والإعلامي أحمد شوبير، خلافهما الطويل ذلك خلال وجودهما على مائدة سحور بأحد الأماكن، أمس الخميس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصلح بين الإعلامي أحمد شوبير، والمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق في جلسة صفا وسط تبادل الثنائي الحديث والضحك.

تصالح مرتضى منصور مع احمد شوبير

عايز اعرف رد فعل الخطيب دلوقتي كل اصحابك خانوك يا ريتشارد pic.twitter.com/nHgKoQNNTu — Sherif sar7an 🏹🇦🇹 (@Aboomar280000) March 13, 2025



وبادر أحمد شوبير بمصافحة مرتضى منصور، الذي رد هو الآخر بالترحيب وإعلان نهاية القطيعة بينهما.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تراشقًا وخلافات مستمرة بين الثنائي، خاصة خلال تولي مرتضى منصور، رئاسة نادي الزمالك.

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