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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع تطورات حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الأجهزة التنفيذية والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، تطورات حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة، حيث انتقل مدير أمن القاهرة وعدد من قيادات وزارة الصحة إلى موقع الحريق لمتابعة عمليات الإطفاء ومحاصرة الخسائر عقب نجاح قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بخزان مياه إستراتيجي و14 سيارة إطفاء، ثم عززت الجهود بثلاث سيارات إضافية ليصل إجمالي عدد سيارات الإطفاء إلى 17 سيارة، بالإضافة إلى معدات ثقيلة وخزان مياه إستراتيجي، وذلك للسيطرة على الحريق الذي شهد تصاعدًا كثيفًا وسط محاولات مكثفة من قوات الدفاع المدني.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في معامل تابعة لوزارة الصحة بالقرب من شارع الفلكي بوسط البلد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين نشوب الحريق في المعامل المركزية، فيما يواصل رجال الإطفاء جهودهم لإخماده بشكل كامل.

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