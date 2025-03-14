مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والعربية ودوري الكرة النسائية المصري وكأس مصر.
مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر
سيراميكا كليوباترا ضد الجونة - 9:30 مساءً - on sports
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني
لاس بالماس ضد ألافيس - 10:00 مساءً
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني
سانت باولي ضد هوفنهايم - 9:30 مساءً
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
نيس ضد اوكسير - 9:45 مساءً
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
جنوى ضد ليتشي - 9:45 مساءً
الدوري السعودي
الخليج ضد الوحدة - 9:00 مساءً - SSC HD.
النصر ضد الخلود - 9:00 مساءً - SSC HD.
ضمك ضد القادسية - 9:00 مساءً - SSC HD.
دوري الكرة النسائية
الاهلي ضد وادي دجلة - 9:30 مساءً
زد ضد المعادي واليخت - 9:30 مساءً
مودرن سبورت ضد الزمالك - 9:30 مساءً
بيراميدز ضد المقاولون - 9:30 مساءً
مسار ضد البنك الأهلي - 9:30 مساءً
الدوري التركي
جالطة سراي ضد أنطاليا سبور - 7:30 مساءً
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