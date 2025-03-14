أوكرانيا ترفض طلب ترامب التخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف "الناتو"

رفضت أوكرانيا خلال المفاوضات مع ممثلي الولايات المتحدة في السعودية طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تتخلى كييف عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وذكرت صحيفة "يوروبين برافدا" نقلًا عن مصادر أن "هناك خطوطًا حمراء بالنسبة لأوكرانيا".

وأضافت: "لا يمكن أن تكون هناك قيود على حجم الجيش ولا يمكن أن يكون هناك حظر على مشاركة أوكرانيا في المنظمات الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

وفي وقت سابق، قال دونالد ترامب إنه يجب على أوكرانيا "أن تنسى" انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي كجزء من اتفاق مستقبلي لحل الصراع في أوكرانيا.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مرارًا إلى أن عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي تشكل تهديدا لأمن روسيا.

وأكد أن مخاطر انضمام كييف إلى الحلف كانت أحد أسباب إطلاق العملية العسكرية الخاصة.

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