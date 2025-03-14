الجمعة 14 مارس 2025
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حوادث

امتداد حريق معامل وزارة الصحة إلى مبنى التراخيص الطبية بشارع الشيخ ريحان (صور)

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق التراخيص الطبية، فيتو

حريق وزارة الصحة، كشف مصدر مطلع أن الحريق الذي اندلع منذ قليل بالمعامل المركزية لـوزارة الصحة امتد إلى مبنى التراخيص الطبية المجاورة المعامل بشارع الشيخ ريحان مما أدى إلى دفع الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء أخرى ليصل عدد سيارات الإطفاء إلى 17 سيارة ومعدات ثقيلة وخزان مياه إستراتيجي  للسيطرة على الحريق الذي يشهد تصاعدًا كبيرًا وسط محاولات الدفاع المدني في السيطرة عليه.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بالقرب من شارع الفلكي بوسط البلد.


وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وتبين نشوب حريق في المعامل المركزية، ويقوم رجال الإطفاء بمحاولة إخماد الحريق.

كما انتقل مدير الإدارة العامة للحماية المدنية إلى موقع حريق المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة لمتابعة عمليات السيطرة على الحريق. 

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بالمعامل المركزية لوزارة الصحة بشارع الشيخ ريحان الاطفاء الحريق

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