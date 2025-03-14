تبدأ من جنيه واحد، أسعار كتب الهيئة العامة للكتاب بمعرض فيصل للكتاب (صور)

افتتح مساء أمس الخميس الموافق 13 مارس، الدكتور أحمد فؤاد هنو الدورة الـ١٣ من معرض فيصل الثالث عشر للكتاب، وذلك بحضور الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الذي من المقرر أن يستمر في الفترة من 13 وحتى 22 رمضان، بأرض فيصل التابعة للهيئة، في محطة الطالبية، وذلك بالتعاون مع محافظة الجيزة.

أسعار كتب هيئة الكتاب بمعرض فيصل

وحرصت عدسة “فيتو” على رصد أسعار الكتب المطروحة في قسم الهيئة العامة للكتاب، والتي شاركت بمجموعة كبيرة من العناوين والإصدارات المختلفة في كافة فروع المعرفة.

وبدأت الكتب بقسم الهيئة العامة للكتاب بمعرض فيصل بدورته الـ 13، من جنيه واحد فقط، وأكد أحد مسؤولي المعرض أن معظم الكتب أقل من 20 جنيها، وذلك في محاولة الهيئة لتوفير سبل التعلم، وتعزيز الثقافة ونشر المعرفة، من خلال توفير منصة للتواصل بين الكتاب والقراء، للتشجيع على القراءة.

كما وفرت الهيئة العامة للكتاب مع جميع هيئات وقطاعات وزارة الثقافة المشاركة فى المعرض خصومات تصل إلى 50% على إصدارتها.

معرض فيصل للكتاب

وشارك كلًا من صندوق التنمية الثقافية والمركز القومى للترجمة في معرض فيصل للكتاب، حيث قدم مجموعة من الإصدارات المتميزة في مختلف المجالات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية وورش فنية للأطفال، تتيح لهم فرصة التعبير عن إبداعاتهم والتعرف على الفنون التراثية بأسلوب مبتكر.

وقدم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عروض الخصومات على إصداراته ومطبوعاته المتميزة، فقدم خصم 20 ٪ على الموسوعات والمنتخبات، و25 % على جميع مطبوعات وإصدارات المجلس، و50 % على الإصدارات الإلكترونية.

كما قدمت هيئة قصور الثقافة، مجموعة من العروض ضمن برنامجها الفني، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وافتتحت المعرض بعرض فني لفرقة النيل للآلات الشعبية، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الورش الفنية المتنوعة للأطفال ضمن النشاط المخصص لهم في المعرض من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث

من المقرر أن يستمر المعرض في الفترة من 13 مارس الجاري، الموافق 13 رمضان حتى 22 مارس الموافق 22 رمضان، بأرض فيصل التابعة للهيئة، في محطة الطالبية، وذلك بالتعاون مع محافظة الجيزة.

ويعد معرض فيصل الرمضاني للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعالية ثقافية سنوية بارزة تُقام خلال شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن تُقام الفعاليات في الفترة من يوميًا من الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.