اشتعال النيران فجأة في طائرة أمريكية والركاب يفرون باستخدام جناحها (فيديو)

حوادث وكوارث الطائرات في أمريكا عرض مستمر، وآخر هذه الكوارث عندما فوجئ ركاب طائرة "أمريكان إيرلاينز" بتغيير مسارها، بينما كانت متوجهة إلى تكساس.

فقد اشتعلت النيران فجأةً على ما يبدو في الطائرة من نوع بوينج 737-800 بعد وقت قصير من إقلاعها من كولورادو سبرينجز، بعدما أبلغ أفراد الطاقم عن خلل ما في المحرك.

OMG THEY ARE BEING FORCED TO EVACUATE ON THE WING ⚠️ pic.twitter.com/zr1LaLylzo — Matt Wallace (@MattWallace888) March 14, 2025

فعمد الطاقم إلى تحويل مسارها نحو مطار دنفر الدولي، حيث أجبر الركاب على الصعود إلى جناح الطائرة بينما غطّى الدخان الأسود الكثيف المدرج.

ووثق بعض المسافرين ممن كانوا في المطار الركاب يسيرون على جناح الطائرة هربا من النيران، بينما لف الدخان الموقع.

في حين أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية و"أمريكان إيرلاينز" أن طائرة الرحلة 1006، التي كانت تقل 172 راكبًا وستة من أفراد الطاقم، هبطت في دنفر حوالي الساعة 5:15 مساء بالتوقيت المحلي، واشتعلت النيران في محركها أثناء سيرها على المدرج.

BREAKING: American Airlines plane catches fire at Denver airport pic.twitter.com/DwQvCCRrNz — BNO News (@BNONews) March 14, 2025

كما أكدت أنه تم إجلاء الركاب عبر استخدام المنزلقات، دون تسجيل أي إصابات.

وأشارت إدارة الطيران إلى أنه من غير الواضح بعد أسباب اندلاع الحريق، لكنها شددت على فتح تحقيق في الحادث.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها طائرات بوينج لحوادث مماثلة، لاسيما أن العديد من الأسئلة كانت طرحت خلال السنتين الماضيتين حول مدى السلامة في تلك الشركة العملاقة.

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