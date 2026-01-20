الثلاثاء 20 يناير 2026
أخبار مصر

القاهرة 18 وبرد الليل يقسو على الصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

حالة الطقس، فيتو
أعلنت  هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على  أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من رياح مثيرة للرمال على هذه المناطق

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 18

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 09 و درجة الحرارة العظمى 18

بنها: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 17

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 18

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17 

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07 و درجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 ودرجة الحرارة العظمى 13

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 17

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 19

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 19

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 20

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 19

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 21

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 25

الجريدة الرسمية