الجمعة 14 مارس 2025
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اليوم، فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة لغة عربية

معلم مساعد، فيتو
معلم مساعد، فيتو

يبدأ موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم الجمعة، باب تلقي طلبات الراغبين للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة لغة عربية.

 

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع 25217 في وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

الشروط والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية

ويكشف فيتو عن الشروط والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية وهي كالتالي.

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا.

مؤهل عال-تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص لغة عربية -العلوم الأزهرية تخصص لغة عربية-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص لغة عربية-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص لغة عربية.

-الدراسات الإنسانية (شعبة التربية) تخصص لغة عربية.

-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص لغة عربية

ألا يقل عن مقبول.

 

المستندات المطلوبة

 أما عن المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية  ،  فتشمل ما يلي:

- الصورة الشخصية.

-بطاقة الرقم القومي.

-المؤهل الدراسي.

-المؤهل الأعلى إن وجد.

-صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

-شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

-الدبلوم التربوي

- إيصال الإيداع البنكي

 

تعليمات للراغبين في التقديم 

 ووضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدة تعليمات للراغبين في التقديم تضمنت ما يلي:

 

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.
- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.
- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.
- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.
- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.
- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.
- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.
في حال تقديم إفادة بالمؤهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الأساسية وعلى الأخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة المئوية وسنة التخرج وفي حال القبول المبدئي يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الإلكتروني.
- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.
يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علمًا بأنه يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم)

 

ويجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي ووفقًا للإدارات التعليمية المذكورة بعاليه حيث ستتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المعلنة.

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