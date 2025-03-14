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رياضة

جدول مباريات الدور ربع النهائي بالدوري الأوروبي ومواعيدها

الدوري الأوروبي،فيتو
الدوري الأوروبي،فيتو

الدوري الأوروبي، حسمت 8 فرق مقاعدها في دور الـ 8 من الدوري الأوروبي، لهذا الموسم.
 

ومن المقرر أن تنطلق منافسات ذهاب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم 10 أبريل، في حين أن الإياب سيقام يوم 17 من الشهر نفسه.

 

الفرق المتأهلة إلى دور الـ8 من الدوري الأوروبي

أتلتيك بلباو الإسباني.

آينتراخت فرانكفورت الألماني.

لاتسيو الإيطالي.

بودو جليمت النرويجي.

ليون الفرنسي.

مانشستر يونايتد الإنجليزي.

توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

رينجرز الإسكتلندي.

 

مباريات دور الـ8 من الدوري الأوروبي

لاتسيو ضد بودو جليمت.

آينتراخت فرانكفورت ضد توتنهام هوتسبير.

ليون ضد مانشستر يونايتد.

أتلتيك بلباو ضد رينجرز.

وفي ما يلي جدول مباريات الدور ربع النهائي لـ"يوروبا ليج" للموسم (2024-2025) ومواعيدها:

مواجهات الذهاب ستجري يوم الخميس 10 أبريل 2025:

توتنهام هوتسبير (إنجلترا) - آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)

جلاسكو رينجرز (إسكتلندا) - أتلتيك بيلباو (إسبانيا)

بودو/جليمت (النرويج) - لاتسيو (إيطاليا)

مباريات الإياب ستجري يوم الخميس 17 أبريل 2025:

مانشستر يونايتد (إنجلترا) - ليون (فرنسا)

لاتسيو (إيطاليا) - بودو/جليمت (النرويج)

أتلتيك بيلباو (إسبانيا) - جلاسكو رينجرز (إسكتلندا)

آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - توتنهام هوتسبير (إنجلترا).

وكان أتلتيك بلباو أول المتأهلين إلى دور ربع نهائي الدوري الأوروبي، على حساب روما الإيطالي، وتلاه آينتراخت فرانكفورت بعدما تأهل أمام أياكس أمستردام، ثم لاتسيو ضد فيكتوريا بلزن.


وودع أولمبياكوس البطولة رغم فوزه إيابًا على بودو جليمت بنتيجة 2/1، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز بودو جليمت بنتيجة 3/0.

بينما تأهل ليون إلى الدور ذاته بعد أن نجح في إقصاء ستيوا بوخارست، بعد الفوز عليه برباعية نظيفة.

وصعد مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير إلى الدور ربع النهائي، بعد أن تجاوزا ريال سوسيداد وألكمار.

وأخيرًا تأهل رينجرز إلى الدور ذاته بعد أن تفوق على نظيره فناربخشة في مباراة امتددت إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح.

 

نتائج مباريات دور الـ16 من الدوري الأوروبي

أتلتيك بلباو وروما

الذهاب: 2/1 لـ روما.

الإياب: 3/1 لـ أتلتيك بلباو.

 

إينتراخت فرانكفورت وأياكس

الذهاب: 2/1 لـ فرانكفورت.

الإياب: 4/1 لـ فرانكفورت.

 

لاتسيو وفيكتوريا بلزن

الذهاب: 2/1 لـ لاتسيو.

الإياب: 1/1.

 

أولمبياكوس وبودو جليمت

الذهاب: 3/0 لـ بودو جليمت

الإياب: 2/1 لـ أولمبياكوس.

 

ليون وستيو بوخارست

الذهاب: 3/1 لـ ليون.

الإياب: 4/0 لـ ليون.

 

مانشستر يونايتد وريال سوسيداد

الذهاب: 1/1.
الإياب: 4/1 لـ مانشستر يونايتد.

 

رينجرز وفناربخشة

الذهاب: 3/1 لـ رينجرز.

الإياب: 2/0 لـ فناربخشة ثم ركلات الترجيح التي حسمها رينجرز بنتيجة 3/2.

 

توتنهام وألكمار

الذهاب: 1/0 لـ ألكمار.

الإياب: 3/1 لـ توتنهام.

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