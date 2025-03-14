محافظ القاهرة يطمئن على سكان العقارات المجاورة لمعامل وزارة الصحة (فيديو)

تفقد إبراهيم صابر محافظ القاهرة مبنى المعامل المركزية بشارع الشيخ ريحان بحي عابدين، حيث تابع جهود قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق الذي نشب.

كما اطمأن محافظ القاهرة على أحد سكان العقار المجاور لمبنى المعامل المركزية.





وأكد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في مبنى المعامل المركزية بشارع الشيخ ريحان بحي عابدين دون إصابات أو وفيات، وتقوم حاليًّا بأعمال التبريد.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق داخل مبنى المعامل المركزية نتيجة حريق ببئر الأسانسير من الدور الأول إلى الدور الأخير، وامتد إلى جزء من مبنى التراخيص الطبية المجاور لمبنى المعامل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع البلاغ للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

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