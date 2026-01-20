ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 22
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، واصل النرويجي إيرلينج هالاند تربعه على قمة هدافي الدوري الإنجليزي رغم خسارة مانشستر سيتي الديربي أمام جاره مان يونايتد 2-0 بالجولة الـ 22 من البريميرليج.
1- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 20 هدفا
2- إيجور تياجو، برينتفورد، 16 هدفا
3- أنطوان سيمنيو، مانشستر سيتي، 10 أهداف
4- دومينيك كالفيرت ليوين، ليدز يونايتد، 9 أهداف
5- هوجو ايكتيكي، ليفربول، 8 أهداف
5- برونو جيمارايش، نيوكاسل يونايتد، 8 أهداف
5- داني ويلبيك، برايتون، 8 أهداف
5- جون فيليب ماتيتا، كريستال بالاس، 8 أهداف
6- فيل فودين، مانشستر سيتي، 7 أهداف
6- ريتشارليسون، توتنهام، 7 أهداف
6- جواو بيدرو، تشيلسي، 7 أهداف
6- بريان مبويمو، مانشستر يونايتد، 7 أهداف
6- نيك فولتماده، نيوكاسل يونايتد، 7 أهداف
6- مورجان روجرز، أستون فيلا، 7 أهداف
6- أولي واتكينز، أستون فيلا، 7 أهداف
6- إيلي جونيور كروبي، بورنموث، 7 أهداف
6- هاري ويلسون، فولهام، 7 أهداف
وشهدت الجولة الـ 22 تعثر فرق المربع الذهبي سواء بالتعادل أو الخسارة كالتالي
نتائج الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي (2-0)
ليفربول ضد بيرنلي (1-1)
تشيلسي ضد بيرنتفورد (2-0)
توتنهام ضد وست هام يونايتد (1-2)
سندرلاند ضد كريستال بالاس (2-1)
ليدز يونايتد ضد فولهام (1-0)
نوتينجهام فورست ضد آرسنال (0-0)
وولفرهامبتون ضد نيوكاسل (0-0)
أستون فيلا ضد إيفرتون (0-1)
برايتون ضد بورنموث (1-1)
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 22
1- آرسنال 50 نقطة
2- مانشستر سيتي 43 نقطة
3- أستون فيلا 43 نقطة
4- ليفربول 36 نقطة
5- مانشستر يونايتد 35 نقطة
6- تشيلسي 34 نقطة
7- برينتفورد 33 نقطة
8- نيوكاسل يونايتد 33 نقطة
9- سندرلاند 33 نقطة
10- إيفرتون 32 نقطة
11- فولهام 31 نقطة
12- برايتون 30 نقطة
13- كريستال بالاس 28 نقطة
14- توتنهام هوتسبير 27 نقطة
15- بورنموث 27 نقطة
16- ليدز يونايتد 25 نقطة
17- نوتنجهام 22 نقطة
18- وست هام 17 نقطة
19- بيرنلي 14 نقطة
20- وولفرهامبتون 8 نقاط
