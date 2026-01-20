18 حجم الخط

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، واصل النرويجي إيرلينج هالاند تربعه على قمة هدافي الدوري الإنجليزي رغم خسارة مانشستر سيتي الديربي أمام جاره مان يونايتد 2-0 بالجولة الـ 22 من البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 22

1- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 20 هدفا

2- إيجور تياجو، برينتفورد، 16 هدفا

3- أنطوان سيمنيو، مانشستر سيتي، 10 أهداف

4- دومينيك كالفيرت ليوين، ليدز يونايتد، 9 أهداف

5- هوجو ايكتيكي، ليفربول، 8 أهداف

5- برونو جيمارايش، نيوكاسل يونايتد، 8 أهداف

5- داني ويلبيك، برايتون، 8 أهداف

5- جون فيليب ماتيتا، كريستال بالاس، 8 أهداف

6- فيل فودين، مانشستر سيتي، 7 أهداف

6- ريتشارليسون، توتنهام، 7 أهداف

6- جواو بيدرو، تشيلسي، 7 أهداف

6- بريان مبويمو، مانشستر يونايتد، 7 أهداف

6- نيك فولتماده، نيوكاسل يونايتد، 7 أهداف

6- مورجان روجرز، أستون فيلا، 7 أهداف

6- أولي واتكينز، أستون فيلا، 7 أهداف

6- إيلي جونيور كروبي، بورنموث، 7 أهداف

6- هاري ويلسون، فولهام، 7 أهداف

وشهدت الجولة الـ 22 تعثر فرق المربع الذهبي سواء بالتعادل أو الخسارة كالتالي

نتائج الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي (2-0)

ليفربول ضد بيرنلي (1-1)

تشيلسي ضد بيرنتفورد (2-0)

توتنهام ضد وست هام يونايتد (1-2)

سندرلاند ضد كريستال بالاس (2-1)

ليدز يونايتد ضد فولهام (1-0)

نوتينجهام فورست ضد آرسنال (0-0)

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل (0-0)

أستون فيلا ضد إيفرتون (0-1)

برايتون ضد بورنموث (1-1)

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 22

1- آرسنال 50 نقطة

2- مانشستر سيتي 43 نقطة

3- أستون فيلا 43 نقطة

4- ليفربول 36 نقطة

5- مانشستر يونايتد 35 نقطة

6- تشيلسي 34 نقطة

7- برينتفورد 33 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد 33 نقطة

9- سندرلاند 33 نقطة

10- إيفرتون 32 نقطة

11- فولهام 31 نقطة

12- برايتون 30 نقطة

13- كريستال بالاس 28 نقطة

14- توتنهام هوتسبير 27 نقطة

15- بورنموث 27 نقطة

16- ليدز يونايتد 25 نقطة

17- نوتنجهام 22 نقطة

18- وست هام 17 نقطة

19- بيرنلي 14 نقطة

20- وولفرهامبتون 8 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.