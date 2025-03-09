أخبار الفن اليوم: وفاة المخرج محمد الشال.. طلاق ياسمين عبد العزيز وخالد سليم في وتقابل حبيب.. محمد رمضان يوزع 200 ألف جنيه على عمال مسجد تحت الإنشاء

شهدت الساحة الفنية، اليوم الأحد، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة المخرج محمد الشال بعد صراع مع المرض.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

توفي اليوم الأحد، المخرج محمد الشال بعد صراع مع المرض.

فاجأ الفنان محمد رمضان، خلال برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc"، مجموعة من العمال القائمين على إنشاء مسجد بمحافظة الجيزة.





خاض الفنان محمد رمضان، مهمة جديدة لبرنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc" في منطقة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، بالقرب من طريق مصر الإسكندرية الزراعي.



أكد الفنان حسن الرداد، أنه مؤمن بالحسد ويشعر بتأثيره لكنه لا يقوم بأي تحصينات أو إجراءات لحماية نفسه منه، مثل قراءة الأدعية أو الأذكار.

عرضت قناة ON، اليوم الأحد، الحلقة العاشرة من مسلسل كامل العدد ++، بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، والتي بدأت بذهاب دينا الشربيني وشريف سلامة للقسم بعد أن سرق التؤام وفريدة، سيارة جارهم.

شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل أثينا، بحث نادين عن خيوط جديدة لبرنامج أثينا، وتلتقي بإحدى الطالبات المسئولين عن البرنامج.

دارت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل إش إش حول إخلاص كابوريا التي ثارت وشعرت بالغضب الشديد حينما رأت رجب، ولم تحاول الاستماع إلى أي كلمة منه، بل استمرت في الحديث عن الماضي وما فعله معها، وأكدت أنها لم تسامحه أبدًا.

حصد إعلان مستشفى الناس غناء الفنان تامر حسني العديد من الإشادات عبر موقع التواصل الاجتماعي.





عرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة العاشرة من الموسم الثاني من مسلسل الدراما الشعبي «العتاولة2»، الذي يقوم ببطولته النجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة.

أكد الفنان حسن الرداد، أن الفنان أحمد صفوت كان الأكثر نجاحًا في الجزء الأول من مسلسل "الدالي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، مشيدًا بموهبته، وأكد أنه موهبة قوية جدًا لكنه لم يحصل على فرصته الكاملة في النجومية.

سجل، أمس، المطرب حسام حبيب حلقة مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج “العرافة”، الذي يعرض عبر قناة النهار والمحور خلال شهر رمضان الجاري.

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل عندكو بعض الأحداث الكوميدية، حيث تزوجت رباب “إيمي سمير غانم من كيلاني “حسن الرداد”، لتتفاجأ بأنه شخص بخيل للغاية، يرفض الإنفاق عليها، ويطالبها بتدبير أمورها من أقاربها وجيرانها.





دارت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل وتقابل حبيب حول يوسف الذي يحاول إقناع ليل بالدخول إلى المنزل والتحدث والتفاهم معه.

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