الأحد 09 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، سوسن بدر تتهم مروان بتسريب الامتحان بالحلقة 9 من أثينا

مسلسل اثينا
مسلسل اثينا

مسلسلات رمضان2025، شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل أثينا، بحث نادين عن خيوط جديدة لبرنامج أثينا، وتلتقي بإحدى الطالبات المسئولين عن البرنامج.

بينما تقوم إيمان السعداوي "سوسن بدر" عميدة الجامعة باتهام مروان بأنه من قام بتسريب وسرقة الامتحانات، وتتفق مع والد مروان أن يدفع اموال كثيرة كى لا يتم وقف نجله عن دخول الجامعة، بينما تظهر فيديوهات جديدة لمحمود الذي أنهي حياته في أول حلقة من العمل، وهو يؤكد لمي أن هناك تضحيات كثيرة.

وتحكي نادين لصديقها يوسف أنها تريد العودة لتغطية الحرب علي الجبهة مرة أخري، وأن لديها خوفا شديدا علي شقيقتها بعد أن فاقت من الغيبوبة.

وتتواصل نادين مع سليمان "يوسف عثمان" صديق مي لتعرف منه أي شىء جديد عن برنامج أثينا وكل ما حدث خلال الفترة الماضية، ويخبرها أنه انهي علاقته بالجامعة وكل من هناك منذ 4 سنوات.

ويبدأ مروان في مواجهة والده الدكتور صلاح يزن، والذي قرر أن ينتقم من والدته ويدخلها مصحة نفسية ليكون هو الواصي عليها، ويحصل علي جميع أموالها.

وتظهر الحلقة السبب الحقيقي وراء انتحار محمود صديق مي، بعد مشادة بينه وبين سوسن بدر مديرة الجامعة بعد رفضها لمشروع التخرج الخاص به، وهذا الذي جعل مي تلحق به وتقرر إنهاء حياتها.

 

أحداث الحلقة الثامنة 

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل أثينا ظهور نادين  "ريهام حجاج" داخل قاعة المحاضرات، وهي تكشف للطلاب كل تفاصيل برنامج أثينا، وتبدأ في سؤال الطلاب هل قام برنامج أثينا بمراسلة أحد، بينما في المقابل يقوم أحمد مجدي صديق نادين في الظهور ببث مباشر للجمهور يتحدث فيه عن برنامج أثينا.

 

ويبدأ أثينا في مراسلة صديقة آدم الذي انتحر خلال الحلقات الماضية، ويجعلها سبب أساسي في انتحاره  لأنها من قامت بتسريب فيديو له وهو يقوم بسرقة الامتحانات.

 

وتقوم نادين بزيارة منزل آدم وتطلب من والدته ام تاخذ الاب توب والهاتف المحمول الخاصين به كي تبحث خلالهم وتعرف ماذا كان يرسل له أثينا وجعله يقبل علي الانتحار.

ويقوم برنامج أثينا باختراق جميع أجهزة يوسف "أحمد مجدي" صديق نادين، بعد قيامه ببث مباشر يشرح فيه كل ما يفكر فيه برنامج أثينا، ويظهر خلال الحلقة الفنان يوسف عثمان كضيف شرف وهو أحد الطلاب الذين يريدون أن يتم تطبيق أثينا.

 

وعن طريق الفلاش باك يظهر  كل من يوسف عثمان وهاشم خطاب ويتم وضع خطه كاملة لفرض مشروع أثينا على كل الطلاب وكيف يتم السيطرة عليهم.

 

أحداث الحلقة السابعة 

 

وشهد  أحداث الحلقة السابعة من مسلسل أثينا بذهاب نادين "ريهام حجاج" لـ هشام خطاب ومعها هارد ديسك الخاص بمحمود العشري أولى حالات الانتحار في الجامعة؛ كي يبدأ في البحث بداخله للعثور على أي شيء يخص مشروع أثينا.

 

ويقوم برنامج أثينا بمراسلة نادين ويخبرها كيف قام آدم بالانتحار، بعد الفيديو الذي انتشر له داخل الجامعة، ويبدأ في مراسلتها وإخبارها بكل شيء خاص بجميع من حولها.

 

وتريد ريهام حجاج العودة لقطاع المراسلين وعملها كمراسلة صحفية، ولكن لم تتم الموافقة على العودة إلا بعد ذهابها لطبيب نفسي لتقليل العلاج قبل عودتها للعمل.

 

وتشهد الحلقة السابعة إخفاء جميع التحاليل الطبية الخاصة بمي شقيقه نادين والتي تؤكد تناولها بعض المواد المخدرة، ولكن هناك شخص واحد عثر عليها وهو قريب من حبيب نادين السابق.

 

وتتعاون ريهام حجاج من خلال مسلسل أثينا مع المخرج يحيي إسماعيل والسيناريست محمد ناير، بعدما كانت تتعاون من قبل مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز من خلال عدد من الأعمال الدرامية التي عرضت في الأعوام الماضية.

 

ويشارك في بطولة مسلسل أثينا أحمد مجدي ونبيل عيسى وسوسن بدر، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، وسوف يعرض على عدد من القنوات الفضائية في شهر رمضان.

 


 

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