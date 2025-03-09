إعلان مستشفى الناس يخطف قلوب الجمهور في رمضان (فيديو)

حصد إعلان مستشفى الناس غناء الفنان تامر حسني العديد من الإشادات عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وتميز الإعلان بالطاقة الإيجابية والروح الجميلة للنجوم مع الأطفال المرضى ورسم البسمة على وجوههم في مشهد إنساني جميل، كما حازت أغنية الإعلان “سوا سوا” على إعجاب المتابعين.

وشارك في الإعلان عدد من نجوم الفن والمجتمع على رأسهم: رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، والفنانة يسرا، والفنانة إسعاد يونس، وهند صبري، وهنا الزاهد، ودرة، وإيمان العاصي، وغيرهم.

إعلانات رمضان

ويشهد موسم رمضان 2025 عددا من الإعلانات المميزة، مثل إعلان النجم المصري العالمي محمد صلاح مع المطربة اللبنانية نانسي عجرم، وإعلان المطربة شيرين عبد الوهاب، وغيرها.

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