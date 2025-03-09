الأحد 09 مارس 2025
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ثقافة وفنون

حسام حبيب يسجل حلقة مع بسمة وهبة ببرنامج "العرافة"

حسام حبيب، فيتو
حسام حبيب، فيتو

سجل، أمس، المطرب حسام حبيب حلقة مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج “العرافة”، الذي يعرض عبر قناة النهار والمحور خلال شهر رمضان الجاري.

وتحدث حسام عن العديد من كواليس حياته الفنية والخاصة، حيث كشف عن كواليس خلافه مع زوجته السابقة المطربة شيرين عبد الوهاب، وأسباب وصول أزمتهما الأخيرة إلى أقسام الشرطة والنيابة.

كما كشف حسام عن تفاصيل خطواته الفنية المقبلة، وخطته للعودة إلى الساحة الفنية من جديد، من خلال ألبوم غنائي تعاون خلالها مع كبار الشعراء والملحنين.

ومن المفترض أن تعرض الحلقة  خلال الأيام القليلة القادمة، ومن المتوقع أن ينقسم اللقاء إلى حلقتين نظرًا لطول مدته وكثرة التفاصيل والكواليس التي أدلى بها حسام.

برنامج العرافة

من جانب آخر حجزت المحكمة الاقتصادية الدعوى رقم ٨٦٨ لسنة ١٦ق كلي اقتصادي القاهرة ضد الإعلامية بسمة وهبه وآخرين، للمطالبة بوقف ومنع برنامج العرافة للتعدي علي حقوق الملكية الفكرية له، وطالب بتعويض مادي وأأدبي، للحكم بجلسة ٤ ديسمبر.

وأقام طارق نور الدعوى رقم ٨٦٨ لسنة ١٦ق كلي اقتصادي القاهرة ضد الإعلامية بسمة وهبة وآخرين، للمطالبة بوقف ومنع برنامج العرافة للتعدي علي حقوق الملكية الفكرية له، وطالب بتعويض مادي وأدبي، وذلك لكون طارق نور هو المالك لفكرة برنامج شيخ الحارة وقام بتسجيلها وفق قانون حماية الملكية الفكرية.

وحيث أن الإعلامية بسمة وهبة قامت باستغلال الفكرة في برنامج العرافة خلال شهر رمضان عام ٢٠٢٣ وبث علي عدد من القنوات الفضائية. 

وأصدرت المحكمة قرارها بعد ورود تقرير الخبير المنتدب من خبراء المحكمة الاقتصادية لبحث حقوق الملكية الفكرية بحجز الدعوى للحكم لجلسة ٤ ديسمبر القادم.

وصرح المستشار هيثم عباس المستشار القانوني لقناة النهار الفضائية، ان  كل شخص طبيعي أو اعتباري له الحق في الدفاع عن حقوقه في الملكية الفكرية وفق ما يتراءى له وأنه تم تقديم كافة المستندات اللازمة للدفاع عن حقوق القناة.

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حسام حبيب العرافة الاعلامية بسمة وهبة

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