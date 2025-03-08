محمد رمضان يتسبب في بكاء رجل بالشارع (فيديو)

اختار الفنان محمد رمضان خلال برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc" طريقة جديدة للمرشح الفائز بالجائزة الثمينة للبرنامج.

هدية محمد رمضان بمناسبة عيد الأم

وقال محمد رمضان:"شهر رمضان الكريم يتزامن مع عيد الأم، وبالتالي قررنا نكسب شخص سواء رجل أو ست يقولنا إن آخر مكالمة كانت مع أمه".

وبالصدفة فازت سيدة كانت برفقة زوجها، بمبلغ الـ100 ألف جنيه، بعدما أعلنت للفنان محمد رمضان بأن آخر مكالمة أجرتها كانت مع والدتها.



بكاء رجل بسبب موقف محمد رمضان

وبكى زوج السيدة، بعد فوز زوجته بمبلغ الـ100 ألف جنيه، قائلا:"أنا بعيط لإن ربنا كرمني لما أكرمت بنتي النهارده وقلت لها هجيلك كل اللي انتي عايزاه في عزالك".



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