حجز دعوى تطالب بمنع عرض برنامج شيخ الحارة للحكم 4 ديسمبر

حجزت المحكمة الاقتصادية الدعوى رقم ٨٦٨ لسنة ١٦ق كلي اقتصادي القاهرة ضد الإعلامية بسمة وهبه وآخرين، للمطالبة بوقف ومنع برنامج العرافة للتعدي علي حقوق الملكية الفكرية له، وطالب بتعويض مادي وأأدبي، للحكم بجلسة ٤ ديسمبر.



وأقام طارق نور الدعوى رقم ٨٦٨ لسنة ١٦ق كلي اقتصادي القاهرة ضد الإعلامية بسمة وهبة وآخرين، للمطالبة بوقف ومنع برنامج العرافة للتعدي علي حقوق الملكية الفكرية له، وطالب بتعويض مادي وأدبي، وذلك لكون طارق نور هو المالك لفكرة برنامج شيخ الحارة وقام بتسجيلها وفق قانون حماية الملكية الفكرية.

وحيث أن الإعلامية بسمة وهبة قامت باستغلال الفكرة في برنامج العرافة خلال شهر رمضان عام ٢٠٢٣ وبث علي عدد من القنوات الفضائية.

وأصدرت المحكمة قرارها بعد ورود تقرير الخبير المنتدب من خبراء المحكمة الاقتصادية لبحث حقوق الملكية الفكرية بحجز الدعوى للحكم لجلسة ٤ ديسمبر القادم.

وصرح المستشار هيثم عباس المستشار القانوني لقناة النهار الفضائية، ان كل شخص طبيعي أو اعتباري له الحق في الدفاع عن حقوقه في الملكية الفكرية وفق ما يتراءى له وأنه تم تقديم كافة المستندات اللازمة للدفاع عن حقوق القناة.