السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حجز دعوى تطالب بمنع عرض برنامج شيخ الحارة للحكم 4 ديسمبر

بسمة وهبة، فيتو
بسمة وهبة، فيتو

حجزت المحكمة الاقتصادية الدعوى رقم ٨٦٨ لسنة ١٦ق كلي اقتصادي القاهرة ضد الإعلامية بسمة وهبه وآخرين، للمطالبة بوقف ومنع برنامج العرافة للتعدي علي حقوق الملكية الفكرية له، وطالب بتعويض مادي وأأدبي، للحكم بجلسة ٤ ديسمبر.

 


وأقام طارق نور الدعوى رقم ٨٦٨ لسنة ١٦ق كلي اقتصادي القاهرة ضد الإعلامية بسمة وهبة وآخرين، للمطالبة بوقف ومنع برنامج العرافة للتعدي علي حقوق الملكية الفكرية له، وطالب بتعويض مادي وأدبي، وذلك لكون طارق نور هو المالك لفكرة برنامج شيخ الحارة وقام بتسجيلها وفق قانون حماية الملكية الفكرية.

 

وحيث أن الإعلامية بسمة وهبة قامت باستغلال الفكرة في برنامج العرافة خلال شهر رمضان عام ٢٠٢٣ وبث علي عدد من القنوات الفضائية. 

وأصدرت المحكمة قرارها بعد ورود تقرير الخبير المنتدب من خبراء المحكمة الاقتصادية لبحث حقوق الملكية الفكرية بحجز الدعوى للحكم لجلسة ٤ ديسمبر القادم.

 

وصرح المستشار هيثم عباس المستشار القانوني لقناة النهار الفضائية، ان  كل شخص طبيعي أو اعتباري له الحق في الدفاع عن حقوقه في الملكية الفكرية وفق ما يتراءى له وأنه تم تقديم كافة المستندات اللازمة للدفاع عن حقوق القناة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاعلامية بسمة وهبة حماية الملكية الفكرية فيتو قانون حماية الملكية الفكرية محكمة الاقتصادية

مواد متعلقة

للمرة الثانية، إحالة أوراق قاتل جواهرجي بولاق أبو العلا للمفتي

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بكورنيش المعادي

بعد قليل، نظر استئناف المتهم بقتل جواهرجى بولاق على حكم إعدامه

أول قرار من النيابة ضد ربة منزل شوهت وجه زوجها في مصر القديمة

حبس عنصر إجرامى بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ببنى سويف

التحقيق مع ربة منزل وشقيقها بتهمة تشويه وجه زوجها بماء النار في مصر القديمة

النيابة تحقق في اتهام مستشفى بمصر القديمة بالتسبب بوفاة رضيعة

تجديد حبس لص سرق سيدة أجنبية تحت تهديد السلاح داخل شقتها بالجمالية

الأكثر قراءة

من يتحمل تكلفة استبدال العدادات القديمة؟.. الكهرباء تحسم الجدل

رسميًا، فوز هاني أبوريدة وقائمته برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية

غضب في الزمالك من أحمد سليمان بسبب صفقة ميشالاك

أغضبت جماهير الأهلي وطالبت بطرده، حقيقة صورة خالد عبد الفتاح ومروان حمدي

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات السبت (آخر تحديث)

سر غياب أكرم توفيق عن مران الأهلي

دفاع أحمد فتوح بعد الحكم على موكله: بشكر مرتضى منصور كان معانا لحظة بلحظة (فيديو وصور)

بعد الحكم بحبسه مع وقف التنفيذ، موعد انتظام أحمد فتوح في مران الزمالك

منوعات

المزيد

روسيا تكشف عن كاميرا جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

الصين تستعد لإطلاق مركبة Tianzhou-8 الفضائية

شرطة الأرجنتين تصادر عددا كبيرا من الأسلحة النازية وتذكارات من عهد هتلر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم السبت

وصل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم السلندرات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يُلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

فضل سورة مريم واسمائها والأحاديث الضعيفة المتداولة بشأنها

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads