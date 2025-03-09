بركة دعاء الأم، شاب يفوز بـ100 ألف جنيه بعد هذا التصرف (فيديو)

خاض الفنان محمد رمضان، مهمة جديدة لبرنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc" في منطقة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، بالقرب من طريق مصر الإسكندرية الزراعي.



جائزة ثمينة لصاحب تاريخ ميلاد مميز

وكشف محمد رمضان، عن منح جائزة ثمينة لأول شخص يقابله ويتأكد من أن تاريخ ميلاده مميزا ويتوافق يوم الميلاد مع شهر الميلاد.

وبالفعل عثر محمد رمضان على شاب من قرية كفر منصور بمركز طوخ، تاريخ ميلاد مميز، حيث يتزامن يوم مولده مع شهر الميلاد، ليحصل الشاب على مبلغ 100 ألف جنيه.

دعاء أم يتسبب في فوز ابنها بـ 100ألف جنيه

وأبلغ الشاب الفائز، محمد رمضان: "قبل ما أنزل بوست ايد أمي واديتها 200 جنيه ودعيتلي وعلشان كده ربنا أكرمني وفزت".





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