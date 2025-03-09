وفاة المخرج محمد الشال بعد صراع مع المرض

توفي اليوم الأحد، المخرج محمد الشال بعد صراع مع المرض.

وأعلن خبر الوفاة نجل شقيق محمد الشال من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "توفى إلى رحمة الله عمي المخرج محمد الشال، ربنا يرحمك يا عمي ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى".

محمد الشال هو مخرج مسرح وسينما وتليفزيون‏، ولد في القاهرة، ودرس في ‏المعهد العالى للفنون المسرحية‏.

أشهر أعمال محمد الشال

من أشهر أعمال المخرج الراحل: مسرحية الثعلب للفنان محمد صبحي ومسلسل رحلة للحياة تأليف الفنان مصطفى بركات.

شغل محمد الشال منصب مدير عام الدراما بالتليفزيون المصري، كما عمل مديرًا للقناة الرابعة في الفترة من 2002 وحتى 2007.

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