الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وفاة المخرج محمد الشال بعد صراع مع المرض

المخرج محمد الشال،
المخرج محمد الشال، فيتو

توفي اليوم الأحد، المخرج محمد الشال بعد صراع مع المرض.

وأعلن خبر الوفاة نجل شقيق محمد الشال من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "توفى إلى رحمة الله عمي المخرج محمد الشال، ربنا يرحمك يا عمي ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى".

محمد الشال هو مخرج مسرح وسينما وتليفزيون‏، ولد في القاهرة، ودرس في ‏المعهد العالى للفنون المسرحية‏.

 

 

أشهر أعمال محمد الشال

 

من أشهر أعمال المخرج الراحل: مسرحية الثعلب للفنان محمد صبحي ومسلسل رحلة للحياة تأليف الفنان مصطفى بركات.

 

شغل محمد الشال منصب مدير عام الدراما بالتليفزيون المصري، كما عمل مديرًا للقناة الرابعة في الفترة من 2002 وحتى 2007.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد الشال المخرج محمد الشال وفاة المخرج محمد الشال الفن

مواد متعلقة

وفاة المخرج والمؤلف أحمد قاسم والد الفنان كريم قاسم

ads

الأكثر قراءة

غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام الزمالك في القمة 130

اتخانق مع زميله وغادر الاستاد أثناء المباراة، الزمالك يغرم مصطفى شلبي ويستبعده من القمة

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2025

مصدر يكشف حقيقة توقيع زيزو للأهلي

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على رايو فاليكانو 2-1 في شوط أول مثير

ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في الساحل السوري إلى 830 شخصا

طالبة تسأل: لو فيه حد ميت وأنا حطيت صورته على الواتساب، هل كده يكون بيتعذب في قبره؟

بركة دعاء الأم، شاب يفوز بـ100 ألف جنيه بعد هذا التصرف (فيديو)

منوعات

المزيد

السكك الحديدية في ألمانيا تدفع تعويضات بالملايين لهذا السبب

الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع القراءة من المحمول يثير الجدل (فيديو)

صدمه القطار ولم يمت، رجل ينجو بأعجوبة في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: ملك السيئات لا يسجل الذنب إلا بعد 6 ساعات "فيديو"

أسئلة الصائمين، في ذكرى العاشر من رمضان، وزير الأوقاف السابق يوضح أهم عوامل النصر؟

عمرو خالد: هذه أحسن طريقة للتعامل مع ابتلاءات الحياة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية