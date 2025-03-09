مسلسلات رمضان 2025، إيمي سمير غانم تكتشف بخل زوجها حسن الرداد بالحلقة 9 من عقبال عندكو

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل عندكو بعض الأحداث الكوميدية، حيث تزوجت رباب “إيمي سمير غانم من كيلاني “حسن الرداد”، لتتفاجأ بأنه شخص بخيل للغاية، يرفض الإنفاق عليها، ويطالبها بتدبير أمورها من أقاربها وجيرانها.

وتستمر الحياة بينهما لمدة عشر سنوات، وتعيش ظروفا قاسية حتى بعدما رزقهما الله بطفلهما الأول، الذي يعاني أيضًا من بخل والده، كما لم تشك رباب في أن يكون كيلاني يكتنز الأموال دون أن تدري لتكتشف بعدها الصدمة الكبرى، حيث تسوقها الصدفة إلى إحدى الغرف المغلقة داخل المنزل وتجد بها أموالا ضخمة.

وتقرر رباب الانتقام من زوجها حيث تخبره بأنها باعت محتويات الغرفة القديمة لأحد التجار، فيصاب بجلطة تفقده القدرة على التحدث والحركة، وتتحول حياة رباب بعدها من الفقر والتقشف إلى الغنى الفاحش

مسلسل عقبال عندكو

تذاع حلقات مسلسل عقبال عندكوا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على قناة cbc، على أن تتم إعادة الحلقة في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا وكذلك في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي.

قصة مسلسل عقبال عندكو

وتقدم إيمي سمير غانم وحسن الرداد شخصيات مختلفة ومتعددة "كاراكتارات" في مسلسل عقبال عندكوا يعيد إلى الأذهان قيامها بنفس الأمر خلال مسلسل عزمي وأشجان الذي عرض في شهر رمضان 2017.

أبطال مسلسل عقبال عندكو

مسلسل “عقبال عندكوا” بطولة النجمة إيمي سمير غانم، حسن الرداد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أوس أوس، ريهام الشنواني، علاء مرسي (ضيف شرف)، خديجة أحمد فؤاد، أحمد مختار، جيلان علاء، سليمان عيد وإبرام سمير.

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