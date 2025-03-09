الأحد 09 مارس 2025
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ثقافة وفنون

موقف نبيل لـ محمد رمضان مع عمال مسجد تحت الإنشاء (فيديو)

محمد رمضان مدفع رمضان
محمد رمضان مدفع رمضان مع عمال المسجد، فيتو

فاجأ الفنان محمد رمضان، خلال برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc"، مجموعة من العمال القائمين على إنشاء مسجد بمحافظة الجيزة.

 

هدية ثمينة للعاملين بأحد المساجد من محمد رمضان

وقرر محمد رمضان، تقديم هدية ثمينة لمجموعة من العاملين القائمين على إنشاء أي مسجد يقابله في طريقه، قيمتها 200 ألف جنيه.

وجمع القدر الفنان محمد رمضان، مع مجموعة من العاملين على إنشاء مسجد في طريق المريوطية بمحافظة الجيزة.

 

قصة محمد رمضان مع والدته 

وقال محمد رمضان قبل التوجه لمهمة "مدفع رمضان": "أمي كانت تعمل شاي طواعية للناس إللى كانوا شغالين في المسجد اللي جنب بيتنا، ولما سألتها قالتي لهم إنهم شغالين متطوعين بدون مقابل، وعلشان كده أنا قررت أي ناس ألاقيهم في طريقي قائمين على بناء أي مسجد سأهديهم مبلغا ماليا".

 

وتابع محمد رمضان: "ربنا جعلنا سبب إننا نفرح العاملين على إنشاء المسجد زي ما طمنونا وفرحونا بالعمل المحترم إللي بيعملوه".
 

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