مسلسلات رمضان 2025، فسخ خطوبة حمزة وصفا بالحلقة الثامنة من مسلسل عقبال عندكوا

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل “عقبال عندكوا”، عدد من الأحداث الكوميدية، حيث وقع خلاف كبير بين حمزة “حسن الرداد” وخطيبته صفا "إيمي سمير غانم، مما تسبب في فسخ خطوبتهما بعد سنوات من الحب.

وتطورت الأحداث إلى أنه قد تقدم عريس جديد لخطبة صفا، وفي الوقت الذي ذهب العريس إلى منزل والد صفا، حضر حمزة برفقة والدته ليحدث خلاف كبير بين حمزة والعريس الجديد، حيث تصارع الإثنين على الفوز بخطبة صفا، وأكد حمزة أنها في الأساس خطيبته وحدث بينهما خلاف بسيط، وقد عاد من أجل إنهاء هذا الخلاف.

وكانت المفاجأة غير المتوقعة هو أن صفا طلبت من حمزة أن يتقدم لخطبتها من جديد، وأن يشترى لها شبكة جديدة ويدفع لها مهرًا حتى توافق على فكرة العودة إليه، وإلا أنها سوف توافق على الزواج من العريس الجديد.

مسلسل عقبال عندكو

تذاع حلقات مسلسل عقبال عندكوا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على قناة cbc، على أن تتم إعادة الحلقة في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا وكذلك في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي.

قصة مسلسل عقبال عندكو

وتقدم إيمي سمير غانم وحسن الرداد شخصيات مختلفة ومتعددة "كاراكتارات" في مسلسل عقبال عندكوا يعيد إلى الأذهان قيامها بنفس الأمر خلال مسلسل عزمي وأشجان الذي عرض في شهر رمضان 2017.

أبطال مسلسل عقبال عندكو

مسلسل “عقبال عندكوا” بطولة النجمة إيمي سمير غانم، حسن الرداد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أوس أوس، ريهام الشنواني، علاء مرسي (ضيف شرف)، خديجة أحمد فؤاد، أحمد مختار، جيلان علاء، سليمان عيد وإبرام سمير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.